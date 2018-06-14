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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Yeniboğaziçi göz kamaştırıyor!..

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KKTC’nin turistik açıdan en gözde yerlerinden bir tanesi konumunda olup da ilk Cittaslow belgeli yerleşim birimi olan Yeniboğaziçi’nde, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir tarafından yapılanlar, büyük beğeni topluyor.
Yeniboğaziçi göz kamaştırıyor!..

KKTC’nin en gözde parklarından birisini yapan, park içerisinde çocuk oyun alanlarının yansıra LunaPark inşa eden Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, belediyenin yetki alanı içerisinde bulunan Alaniçi köyüne de muhteşem bir Amfi Tiyatro ile kır evlilikleri için çim alan yaptı.

Kır evlilikleri için yapılan çim alan ile Amfi Tiyatro göz kamaştırırken, görenlerin de büyük beğenisini topluyor.

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Çevreye verdiği önem nedeniyle Cittaslow, yani sessiz / sakin şehir ünvanlı Yeniboğaziçi’ne ‘Cittaslow’ ormanı dikimini gerçekleştiren Demir, geniş bir sahil şeridine sahip Yeniboğaziçi bölgesini turist için cazip hale getirme uğraşı veriyor.

Akova’ya sentetik saha, park kompleksi ve düğün salonunun yanısırayol düzenlemeleri ile kaldırım inşa eden Katip Demir, alt yapıya da önem vererek birçok yolun asfaltlanmasını sağladı. Türkiye’den gelen suyun Yıldırım ve Alaniçiköylerine akışını sağlamak için hatırı sayılır bir miktarda boru döşedi.Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, bölge halkının sağlıklı su kullanımını sağlamak için kansorejen madde içeren aspest boruları da değiştirerek, halkın sağlığına önem verdiğini göstertmiş oldu. Alaniçi ağıllar bölgesinin alt yapısına el atarken birçok yolun asfalt işlemlerini de tamamladı. 

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Rumlarca katledilen Muratağa ile Atlılar Şehitlerimiz için muhteşem bir şehitlik düzenlemesi yaptı. Şehitlerimizin yanısıra belediyeye bağlı köylerin spor kulüplerini de düşünen Demir, Mormenekşe Spor Kulübü lokalinin tadilatına da destek verdi.

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Yıldırım köyüne yine güzel bir park yapan Demir, göz bebeklerimiz diye nitelendirdiğimiz çocuklarımız için dedüzenlemiş olduğu çocuk parkı projesi ile çocukları da sevindirdi. 

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Kültür ve Sanata da büyük önem veren Kâtip Demir, bölgenin simgesi konumuna gelen ‘Enginar’ ve Pulyaadına festivaller de düzenleyerek, hem kulaklardaki hemde gözlerdeki pası silmek suretiyle halkın büyük beğenisini topladı.

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Cittaslowofisini açarken, her Pazar günü KKTC’de görünümü itibarı ile bir ilk olan Yeniboğaziçi Parkında stantlar kurdurmak suretiyle kültürümüze ait yiyecek ve giyeceklerin satışını sağladı. Bu suretle bölge halkının belli bir gelir elde etmesine de imza atmış oldu.

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Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyen Katip Demir, son kez gireceğim Belediye Başkanlığı seçimlerinde tekrar seçilmem halinde, çok büyük projelere imza atacağım ifadesinde bulundu.

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