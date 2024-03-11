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Yenierenköy bölgesinde ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak

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Açıklamada, bu kesintilerden Yeni Erenköy ve Dipkarpaz santrallarında hizmet alan abonelerin etkileneceği duyuruldu.
Yenierenköy bölgesinde ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın Yenierenköy bölgesinde fiber optik kablo üzerinde yapılacak çalışma nedeni ile 10.00 -14.00 saatleri arasında ses ve data hizmetlerinde kesintiler meydana geleceği bildirildi.

Açıklamada, bu kesintilerden Yeni Erenköy ve Dipkarpaz santrallarında hizmet alan abonelerin etkileneceği duyuruldu.

Daireden yapılan açıklamada, “Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz” denildi.

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