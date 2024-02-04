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Yenierenköy Sipahi yolunda kaza

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Yenierenköy Sipahi Ana Yolu’nda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yenierenköy Sipahi yolunda kaza

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kamber Kandil (E-45) kafatası ve boynunda kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza  saat 16.00 civarında,  Yenierenköy-Sipahi Ana Yolu'nun 1'inci kilometresi üzerinde, Halil Galata’nın (E-35) 89 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SE 796 plakalı çift kabin araç ile tali yoldan dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, o esnada ana yol üzerinde Sipahi istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyretmekte olan Kamber Kandil (E-45) yönetimindeki UN 219 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kamber Kandil, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, kafa tası ve boynunda kırık teşhisi nedeniyle, cerrahi serviste müşahede altına alındı.

SE 796 plakalı araç sürücüsü Halil Galata tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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