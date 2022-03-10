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Yeorgiadis’ten Rus Büyükelçi Osadchiy’in Açıklamalarına Tepki

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Rum Hükümeti Rusya Konusunda İhtiyatlı Ama DİSİ İçin Durum Farklı…
Yeorgiadis’ten Rus Büyükelçi Osadchiy’in Açıklamalarına Tepki

Rum Hükümeti’nin Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili her beyan ettiği görüşte ve attığı adımda ihtiyatlı davrandığı; bir yandan AB ile uyum içerisinde olmaya çalışıp diğer yandan da Moskova ile açık kapı bırakmak için çabaladığı, ancak iktidar partisi DİSİ’nin durumu farklı değerlendirdiği ve Rusya’nın işgaliyle ilgili hiçbir tereddüdü bulunmadığı bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Rus yetkililerin yaptığı açıklamaların Rum Hükümeti’nde rahatsızlığa yol açtığını, ancak Güney Kıbrıs-Rusya ilişkilerinin olumsuz etkilenmemesi açısından bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapılmadığını kaydederken, DİSİ açısından bu durumun geçerli olmadığını yazdı.


Gazete, DİSİ Başkan Vekili Haris Yeorgiadis’in Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, Rusya aleyhindeki yaptırımların Güney Kıbrıs turizmi üzerinde olumsuz etkileri olacağına dair açıklamasına tepki göstererek, bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu söylediğini kaydetti.


Habere göre Yeorgiadis, benzer açıklamaların Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan için de yapıldığını ifade ederek, alınan kararların intizam, prensip ve ulusal menfaat meselesi olduğunu dile getirdi.


Yeorgiadis, soğuk savaşın ardından istikrarın sağlanmasında gayret gösteren AB’nin bu seferki girişiminin sonuçsuz kaldığını ve şimdi siyasi, mali, askeri açıdan ve enerjiyle ilgili konularda stratejik özerklik elde etme yönünde hareket etmekle yükümlü olduğunu söyledi.
Dünyanın, despot liderlerin bu yöntemle savaş başlatmasına izin vermemesi gerektiğine işaret eden Yeorgiadis, “Helenizm’in karşısında da böyle bir liderin, yani Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğunu” belirtti.


Yeorgiadis, Putin’in Ukrayna’dan talepleriyle Erdoğan’ın Yunan adalarının askersizleştirilmesi talebi arasında bir fark görmediğini ifade etti.


Gazete, Yeorgiadis’in açıklamalarının ötesinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da gerek kamuoyuna yaptığı açıklamalar, gerekse Ulusal Konsey toplantısında Hükümet’in Rusya aleyhindeki yaptırımlardan kaçınma konusundaki görüşleriyle hemfikir olmadığını dile getirmesiyle, Rusya konusunda Hükümet ile farklı düşündüğünü gözler önüne serdiğini yazdı.


Haberde, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Osadchiy’nin açıklamalarıyla ilgili tepki göstermesini de Yeorgiadis’in istediği kaydedildi.

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