  • BIST 10506.82
  • Altın 3438.049
  • Dolar 36.614
  • Euro 40.0143
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Yer Larnaka: Oğlu için kendini feda etti...

» »
Larnaka’da anne, polis yakalamasın diye çocuğunun tasarrufundaki uyuşturucuyu saklamaya çalıştı, Limasol’da ise bir evde büyük miktarda fişek bulundu.
Yer Larnaka: Oğlu için kendini feda etti...

Alithia’nın haberine göre, narkotik polisi 21 yaşındaki genci uyuşturucu, saldırı silahı ve patlayıcı madde bulundurmak, 49 yaşındaki annesini de gencin tasarrufundaki uyuşturucuyu saklamaya çalışmaktan yakaladı.

Polis evde arama yapmaya hazırlanırken evden çıkarak arabasına bindiği görülen annenin çantasında, 7 gram hintkeneviri bitkisi, 7 gram hintkeneviri ve 4 gram kokain bulunan 19 naylon poşet saptandı. Gencin evinde ise brüt ağırlığı 11 gram olan hintkeneviri, hassas terazi, bir çatapat ve bir havai fişek ele geçirildi. Anne-oğul mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 4’er gün tutukluluk emri alındı.

Aynı gazete Limasol’da ihbar üzerine 31 yaşındaki şahsın evinde yapılan aramada henüz sayımı yapılamayan, çok miktarda deniz işaret fişeği ve diğer türde fişek ele geçirildi. Şahsı tutuklayan polis bulunanlara el koydu ve tahkikat başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta ekonomi 2024 yılında yüzde 3,5 büyüdü05 Mart 2025 Çarşamba 14:53
  • Hristodulidis'e gayriresmi konferansta eşlik edecek isimler belli oldu05 Mart 2025 Çarşamba 12:25
  • İsrail hava yolu şirketleri Baf Havalimanı uçuşlarına yeniden başlıyor05 Mart 2025 Çarşamba 11:36
  • Güney Kıbrıs’ta şubat ayı enflasyonu yüzde 2,304 Mart 2025 Salı 11:26
  • Güney Kıbrıs’ta düzensiz göçmenlerin yıllık hastane masrafları 45 milyon Euro01 Mart 2025 Cumartesi 12:35
  • Kıbrıs’ın güneyinde işsizlik oranında düşüş01 Mart 2025 Cumartesi 11:59
  • Güney Kıbrıs’ta düşük maaşla çalışanların oranı yüzde 2001 Mart 2025 Cumartesi 11:33
  • Rum öğretmenlerden karma evlilik mağdurlarına destek27 Şubat 2025 Perşembe 12:15
  • Rumların yüzde 75’i çevrim içi kamusal hizmetleri kullanıyor27 Şubat 2025 Perşembe 12:12
  • Isınmak için uyudukları odaya mangal alan iki kişi hayatını kaybetti!26 Şubat 2025 Çarşamba 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti