Yerel seçimde aday gösterilmeyen AKP Çorum İl Başkanı istifa etti

AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.3 yıldır AKP Çorum İl Başkanlığı görevinde bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında Çorum'da Belediye Başkanlığı için aday belirlenmesi sürecinde, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.
Karadağ, hukuki yollara başvurduğunu da söyledi.
AKP Çorum'da H. İbrahim Aşgın'ı belediye başkanı adayı olarak göstermişti.
Hitit Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışan Aşgın, görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etmişti.
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