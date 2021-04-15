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Yerli aşı 3’üncü faz bitmeden onay alabilir

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Yerli Covid-19 aşısının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, aşının 3’üncü faz beklenmeden acil kullanım onayı alabileceğini söyledi.
Yerli aşı 3’üncü faz bitmeden onay alabilir

Yerli Covid-19 aşısının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, aşının 3’üncü faz beklenmeden acil kullanım onayı alabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 yerli aşı çalışması arasında en ileri aşamadaki Erciyes aşısında iki-üç hafta içinde 3’üncü faza geçileceğini, eylül ayında bu aşamanın tamamlanacağını ve başarılı olması durumunda seri üretime geçileceğini kaydetmişti.

Türk Tabipleri Birliği de acil kullanım onayı verilmesi için 3’üncü faz sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan Çalışkan, nisan sonu itibariyle aşının etkinlik sonuçlarına dair raporun Sağlık Bakanlığı’na iletileceğini söyledi.

“Araştırmacılarımız şu an aşının etkinliğiyle ilgili kısmen fikir sahibi” diyen Çalışkan, ilk sonuçların ‘ümit verici’ olduğunu ifade etti.

‘Neden olmasın?’

3’üncü fazın tamamlanası beklenmeden de acil kullanım onayı alınabileceğini belirten Çalışkan, Türkiye’de şu an yaygın kullanımdaki Sinovac aşısının da onayı böyle aldığını hatırlattı.

Profesör şöyle konuştu: “Çin aşısına henüz faz 3 çalışmaları devam ederken acil kullanım onayı verilmişti. Ülkeler Çin aşısının güvenlik ve etkinliğini bir süre takip etti ve henüz faz 3 çalışmaları devam ederken acil kullanım onayı ile uygulamaya başladı. Türkiye de Çin aşısını aynı şekilde devreye soktu. Aynı şey yerli aşımızda da olabilir, neden olmasın? Ama buna Sağlık Bakanlığı karar verecek.”

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