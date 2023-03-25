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Yerli ve milli HÜDA PAR’ın tabelasında da Amed var

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Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR), Diyarbakır İl Başkanlığı binasındaki tabelasında Diyarbakır yerine ‘Amed’ yazıyor.
Yerli ve milli HÜDA PAR’ın tabelasında da Amed var

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR), Diyarbakır İl Başkanlığı binasındaki tabelasındaki ‘Amed' ifadesi dikkat çekti. Partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binasındaki tabelasındaki Kürtçe tercümesinde Diyarbakır yerine Amed ifadesinin yer alıyor.

Lig'de oynanan Bursaspor-Amedspor maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili “Bize göre Amed diye bir yer yoktur” diyerek tepki gösteren Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.

Kamuoyunda adı terör örgütü Hizbullah ile anılan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR), Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık” açıklamasını yapmıştı.

Seçimler yaklaşırken TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında HÜDA PAR'ı ‘yerli ve milli bir yapı' olarak ilan etmişti.

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