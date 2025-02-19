‘Yeşil ve Planlı Bir Girne İçin Akademik Buluşma’ basın toplantısı gerçekleştirildi

Girne Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi’nin iş birliğiyle düzenlenecek olan ikinci oturum hakkında Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplantı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Proje Koordinatörü/ Kent Orman Yaşam Atölyesi Kurucusu Dr. Nejla Kılınç, DAÜ Kent – AG Merkez Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Akademsiyen Doç. Dr. Nevter Zafer, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Asilsoy, Girne Belediyesi Projeler Bölümü Sorumlusu Yüksek Mimar Anıl Çağdan katıldı.

Girne Belediyesi hudutlarında yer alan 20 Temmuz Stadyum Bölgesi’nin pilot bölge olarak belirlendiği proje; kentsel yoğunlaşma içerisinde şehrin yeşil alanlarla buluşmasını sağlamak için akademik ve bilimsel çalışmaları kapsıyor.

Programa, Türkiye’nin dört farklı üniversitesinin Şehir ve Bölge Planlama ve Orman Mühendisliği bölümlerinden seçilen 8 öğrenci ile KKTC üniversitelerinden seçilen 8 öğrenci olmak üzere toplam 16 öğrenci ve birçok eğitmen katılım gösteriyor. Disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirilecek eğitimlerde, teorik bilgilerin sahadaki uygulamalarla desteklenmesi hedefleniyor.

Kılınç: “Şehrin tarihinde yer edinecek bir proje”

Çok özel bir buluşma amacı ile bir araya geldiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Proje Koordinatörü Dr. Nejla Kılınç, 34 yıl önce mesleki anlamda ilk seyahat ettiği yerin Kıbrıs olduğunu, bu nedenle projenin ayrıca özel bir yeri olduğunu kaydetti. Kılınç, bugün proje kapsamında Kıbrıs’ta bulunan öğrenciler için de aynı duyguların geçerli olduğunun altını çizdi. Oturumun ikinci ayağının Kıbrıs’ta yapılması fikrinin, geçtiğimiz yıl Mağusa’da gerçekleştirilen bir yarışmada ortaya çıktığını belirten Kılınç, Girne Belediyesi, üniversiteler ve meslek odalarının da olumlu cevap vermesi ile projenin hayat bulduğunu vurguladı. Kent Orman Yaşam Atölyesi’nin kuruluş amacının mimar, mühendis, şehir plancıları gibi meslek gruplarının bir arada çalışmasını sağlamak olduğuna işaret eden Kılınç, bu meslek gruplarının bir arada hareket etmemesinin oldukça olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Multidisipliner Mekansal Planlama kapsamında düzenlenecek olan eğitimlere dört meslek grubunun dahil olacağını ekleyerek konuşmasına devam eden Kılınç, şehrin tarihinde oldukça önemli bir yer edinecek olan projenin hayata geçmesini sağlayan herkese teşekkür ederken öğrencilere de başarı diledi.

Hoşkara: “Aynı dili konuşarak çalışmalıyız”

Sözlerine organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ederek başlayan DAÜ Kent – AG Merkez Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, organizasyona dahil olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. DAÜ Kent – AG Merkez’inin de benzer amaçlar doğrultusunda hareket eden bir merkez olduğuna işaret eden Hoşkara; mimarlık ve mühendislik dalları ile şehir planlamanın yanı sıra sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi meslek alanlarının da dahil olması ile ancak doğru yapılaşma sonuçları elde edilebileceğinin altını çizdi. Hep birlikte ve aynı dili konuşarak çalışılmasının önemine işaret eden Hoşkara, amacın çevreye en olumlu katkının sağlanması olduğuna vurgu yaptı. Organizasyonun, bir araya topladığı birçok meslek grubu ve eğitimcinin farklı konularda da işbirliği içerisine girmesine olanak sağladığının altını çizen Hoşkara, bu bağlamda gerek eğitimsel, gerekse mesleki anlamda çalışmaların artacağına olan inancını yineledi.

Olguner: “Yaşam kalitesinin artmasında önemli bir etken”

Meslek gruplarının multidisipliner bir şekilde hareket etmesinin, ilgili çevredeki yaşam kalitesinin artmasında önemli bir etken olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Mimarlar Odası ve paydaş meslek grupları olarak bu çizgide hareket ettiklerinin altını çizdi. Bu bağlamda önemli bir çalışma olarak gördükleri organizasyonda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Olguner, oda olarak her zaman bu tür çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

Ramiz: “Multidisipliner yapı şart”

Planlamanın multidisipliner bir olgu olduğuna işaret ederek sözlerine başlayan Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz, şehir plancılığının kent hukukundan kent ekonomisine, sosyolojiden antropolojiye birçok meslek dalı ile dolaylı veya direk ilişki içerisinde olduğunu belirtti. Aslında şehir planlamanın bir kentin vizyonunu belirleyip, 20 yıl sonraki fotoğrafını çekmek ve bu doğrultuda kararlar üretmek olduğuna vurgu yapan Ramiz, tüm bu çalışmaların ancak multidisipliner çalışma ile hayata geçirilebileceğinin altını çizdi.

Şenkul: “Sorunlar ancak ilim ve bilim ışığında çözülebilir”

Girne’de 2010 yılında hayata geçirilen kat artırımı ile Girne’nin tahmini olarak 10 yıllık bir nüfus alma ve yüksek bina inşaat süreci yaşadığını hatırlatan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, şuanda bu plansızlığın komplikasyonlarının herkesçe yaşandığının altını çizdi. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan saha çalışmalarının yapılacağı bölge hakkında bilgi veren Şenkul, projenin tamamlanmasının Girne Belediyesi’nin kurumsal bilgi dağarcığına katkı sağlayacağını; buna ek olarak sonuçlanan projenin ilgili alana uygulanması imkanın doğacağını belirtti.

Bir şehri ileriye taşımanın o şehri insanların sevmesinden geçtiğine dikkat çeken Şenkul, bu ve benzer projeler ile bunun sağlanabileceği ve şehrin gelişebileceğini vurguladı. Girne ve İskele gibi şehirlerde plansızlıkların sonuçlarının yaşandığına dikkat çeken Şenkul, en büyük korkusunun Karpaz için de benzeri bir durum yaşanması olduğuna değindi. Şenkul, bu bağlamda ivedi olarak Karpaz’ın kalıcı şekilde korunmasını sağlayacak bir plan hayata geçirilmemesinin ülkenin büyük bir kayıp yaşamasına neden olacağının altını çizdi.

Sürdürülebilirliğin de oldukça önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Şenkul, şehir planlamada sürdürülebilirliğin de eyleme dahil edilmesi zorunluluğuna işaret etti. Benzer sorunların Avrupa şehirlerinde de görüldüğüne vurgu yapan Şenkul, plansızlığın global bir sorun olamaya başladığını açıkladı. Şenkul bu sorunların ancak ilim ve bilim ışığında çözülebileceğine işaret ederken, bu anlamda projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.