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Yılbaşından sonra vakalar hızla düşer

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Büyükşehirlerde bağışıklığın arttığını belirten uzmanlar, "Vakalardaki gerilemenin yüzde 70'i İstanbul'un etkisi. Mutasyon, virüste sonun başlangıcı olabilir" dedi.
Yılbaşından sonra vakalar hızla düşer

Koronavirüsle ilgili mutasyon tartışmaları sürerken Türkiye'de alınan tedbirlerin ve toplumsal bağışıklığın da etkisiyle vaka artış hızındaki düşüş sürüyor. Sağlık Bakanlığına sahadan gelen verilerde, hem poliklinik başvurularında hem de testlerin pozitif çıkma oranında azalma görüldü. Türkiye genelinde vakalardaki gerilemeye İstanbul'un etkisinin yüzde 70 olduğu belirtildi. Yılbaşındaki dört günlük sınırlama ve tedbirler sonrası Anadolu şehirlerinde de vakaların düşmesi bekleniyor. Büyükşehirlerde nüfusun yüzde 50'den fazlasının koranavirüs geçirdiği, bu yüzden de vakaların düşüşe geçtiği ifade edildi. Günlük vakaların 10 binlerin altına ineceğinin tahmin edildiği ocak sonundan itibaren, normalleşmeye dönük bazı adımlarının atılabileceği belirtiliyor.

MUTASYON LEHİMİZE OLABİLİR

Uzmanlar, toplumsal bağışıklık arttıkça ve aşıların devreye girmesi ile birlikte mutasyona uğrasa bile koranavirüsün yayılımını artırmayacağı görüşünde. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanları, "Türkiye'de yüzde 50 oranında bağışıklık oluştuysa, yeni tür virüs de çok yayılmaz. Savunma hücrelerimizin virüsü daha iyi tanımasına sebep olabilir. Virüste değişiklik başladıysa aşının da devreye girmesiyle virüs, bizden uzaklaşarak hayatını devam ettirmek isteyecektir. Böyle olursa, zaman içinde lehimize olacak şekilde mutasyonları şu andan itibaren daha fazla bekliyor olacağız. Aşılar üzerinde bu mutasyonun etkisinin olması zayıf ihtimal. Çünkü Covid-19 başka virüse dönüşmedi. Küçük bir mutasyon oldu" görüşündeler.

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