Yıllardır Evli Olduğu Kadın Erkek Çıktı!

Düşünsenize, yıllardır evli olduğunuz kocanız meğer kadınmış!

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti: 8 Mart'a Kumburgaz'da oturan ve 'Handan' isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş'ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp'a kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan incelemede Aktaş'ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olup sinir krizleri geçirirken eşi "Nasıl olur, benim eşim kadın, üstelik benden bebek dünyaya getirdi" dedi.

Hemşirelik yapmış

Olaya polis el koydu ve kocanın ifadesine başvurdu. Aldığı habere inanamadığını belirten koca "Eşim yıllarca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştı. Benden hamile kaldığını söylemişti. Bebeğimiz dünyaya geldi. Olanlara inanamıyorum" dedi. Aktaş'ın kızı ise yıllarca anne bildiği kadının erkek çıkması üzerine bunalıma girdi. Genç kızın "Peki benim gerçek ailem kim" diyerek gözyaşları döktüğü öğrenildi.

Araştırmalarını sürdüren polis, ölen kişinin Nail Ç. olduğunu, Şükran Aktaş'a ait nüfus cüzdanı kullandığını tespit etti. Polisin ulaştığı gerçek Şükran Aktaş "Yıllar önce nüfus cüzdanımı kaybetmiştim. Beni polis merkezine çağırdılar. Ölü göründüğümü söylediler. Ben hayattayım. Yıllar önce çalınan nüfus cüzdanımla neler yaşanmış. Ben de şoktayım" dedi. Kumburgaz'dan telefonla Müge Anlı'nın programına bağlanan vatandaşlar, duyduklarına inanamadıklarını söyledi. Adının Merve olduğunu söyleyen bir kadın "Kumburgaz'da herkes onu tanır. Handan butiğin sahibiydi. Çok candan biriydi. Onun erkek olduğunu hiç kimse anlayamazdı. Kadından daha kadındı" dedi. Olayla ilgili konuşan muhtar ise "Bir kez gördüm. Erkek olduğunu duyunca ben de çok şaşırdım. Hiç öyle bir görüntüsü yoktu" diye konuştu.

Nail Ç.'nin ailesi de olan bitenleri duyunca şoke oldu. Nail Ç.'nin ağabeyi "Bir gün köye geldi, askere gideceğini söyledi. Evraklarını aldı ve gitti. O günden sonra kendisinden haber alamadık" diye konuştu.

Cevap bekleyen bir başka soru ise Nail Ç.'nin 22 yaşına kadar büyüttüğü kızının gerçek ailesinin kim olduğu. Polis Nail Ç.'nin ilk başlarda "Fakir bir aileden evlatlık aldım" dediği o aileyi bulmaya çalışıyor.