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Yılmaz Erdoğan: Bu iş sinemayı bitirme noktasına getirdi

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Yılmaz Erdoğan, Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki tartışma hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "Bu iş, sinemayı bitirme noktasına getirdi. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz" dedi.
Yılmaz Erdoğan: Bu iş sinemayı bitirme noktasına getirdi

Yılmaz Erdoğan, Türkiye’nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında yaşanan tartışma hakkında konuştu. “Kampanyalı biletin sakıncalarını ilk kez 3 yıl önce dile getirmiştim” diyen Erdoğan, “Bu iş, sinemayı bitirme noktasına getirdi. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Bugün yaptığımızı 3 yıl önce yapmalıydık’

Yılmaz Erdoğan, “Ben kampanyalı biletin sakıncalarını ilk kez 3 yıl önce dile getirmiştim. Bugün yaptığımızı o zaman yapmalıydık. Bu iş, sinemayı bitirme noktasına getirdi. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz” dedi.

Mars Cinema Group ve yapımcılar arasında bir süredir sorun yaşanıyor. Yapımcılar, sinema salonlarının yaptığı promosyonlarla kendi üretimleri üzerinden artı değer yaratarak haksız kazanç sağlandığını savunuyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi “Organize İşler: Sazan Sarmalı”, Mars Cinema Group’un sinema salonlarında gösterime girecekti. Erdoğan, promosyonlu bilet uygulamasına ve bilet ücretlerinin artmasına rağmen yapımcı paylarının aynı kalmasına olan tepki olarak filminin gösterimini ertelemişti.

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