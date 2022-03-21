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Yılmaz Işık: İthalat da Serbest Bırakılmalı

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Tüketiciler Derneği, piyasadaki fahiş fiyatların denetiminin yalnız market denetimi ile mümkün olamayacağını ithalatın da serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
Yılmaz Işık: İthalat da Serbest Bırakılmalı

Tüketiciler Derneği, piyasadaki fahiş fiyatların denetiminin yalnız market denetimi ile mümkün olamayacağını ithalatın da serbest bırakılması gerektiğini belirtti.


Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada, derneğin hükümetin fahiş fiyatlar ile ilgili yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini kaydederek, seracılar ve toptancılar ile yapacak çalışmalarda astronomik fiyatların aşağıya çekilmesi için Türkiye’den sebze ithalatına izin verilmesini talep etti.


“İthalat izni verilecek domates ve salatalık fiyatlarının kiloda azami 15.00 TL’sını aşmaması koşuluna bağlaması için Derneğimiz Tarım ve Ekonomi bakanlıklarına çağrı yapmaktadır” diyen Yılmaz Işık,  İthal edilecek domates ve salatalık ürünlerinin bu fiyatın üzerinde satılmasına müsaade edilmeyeceğinin ithalatçı-toptancılara önceden bildirilmesi gerektiğini de vurguladı.

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