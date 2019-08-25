  • BIST 97.149
  • Altın 282,758
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

YKP GMB Meclis üyesi Irkad: “Sendika ödenmiş ve Belediye’nin sorunları bitmişse, diyecek bir şeyim yok”

» »
YKP GMB Meclis üyesi Irkad: “Sendika ödenmiş ve Belediye’nin sorunları bitmişse, diyecek bir şeyim yok”
YKP GMB Meclis üyesi Irkad: “Sendika ödenmiş ve Belediye’nin sorunları bitmişse, diyecek bir şeyim yok”

Belediye’deki sorunlara dikkat çeken Irkad, “Sendika ödendi. Herkes memnun. Emekçiler de… Suçlu da muhalefet olduğuna göre sorun yok. Herhalde asayiş berkemal. Bu arada onu da söyleyeyim, sendikanın bazı yöneticilerine göre de esas suçlular belli oldu. Devamlı muhalefet yapanlar, Rumcular, Maraş’ın açılmasını isteyenler, Sınırda ortak bir çarşı açılmasını isteyenler” dedi.

Irkad, Belediye’yi borç batağına getirenlerin aklandığını da kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Demek ki sendika ödenmiş ve belediyenin de sorunları bitmişse birşey diyeceğim yok. Tüm iflası, tüm sorunları kendi sorumluluğumda kabul ediyor ve bu durumdan sorumlu olduğumdan dolayı tüm çalışanlardan özür dilerim.”

İşte Ulus Irkad’ın paylaşımı:

“Sendika ödendi. Herkes memnun. Emekçiler de… Suçlu da muhalefet olduğuna göre sorun yok Merkan. Herhalde asayiş berkemal. Bu arada onu da söyleyeyim, sendikanın bazı yöneticilerine göre de esas suçlular belli oldu. Devamlı muhalefet yapanlar, Rumcular, Maraş’ın açılmasını isteyenler, Sınırda ortak bir çarşı açılmasını isteyenler. Kıbrıslırumlarla KKTC’ye rağmen işbirliğini savunanlar. bu duruma Belediyeyi esas getiren suçlular da muhalefettekiler. CTP ve YKP uzantıları. Sendika ödendiğinden dolayı memnun. Dikkat et şikayete devam edersen sen de suçlular arasında olabilirsin. Ben Belediyeyi bu duruma getirdiğimden dolayı kendi adıma tüm Mağusa halkından özür dilerim. Zamları yapan. mali olarak bu duruma gelmesinden dolayı esas suçlu benim. Bundan sonra Rumculuk yapmayıp, belediyeyi devamlı koruyan, YKP ve CTP dışında olan arkadaşlara başarılar dilerim. Demek ki sendika ödenmiş ve belediyenin de sorunları bitmişse birşey diyeceğim yok. Tüm iflası, tüm sorunları kendi sorumluluğumda kabul ediyor ve bu durumdan sorumlu olduğumdan dolayı tüm çalışanlardan özür dilerim. Saygılar…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da şiddet tehtidi! 100 Bin STG istedi!22 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
  • Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında bugün Toplu iş sözleşmesi imzalandı21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:49
  • Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
  • Gökçe: Mağusa'da herkesin sorumluluğu var!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:30
  • Larnaka'dan araba çaldılar, KKTC'ye getirdiler! Enselendiler!21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
  • Mağusa'da motosiklet kazasında yaralanan Mustafa Onbaşı hayatını kaybetti!20 Ağustos 2019 Salı 19:04
  • Arter'den uyarı grevi hakkında açıklama20 Ağustos 2019 Salı 16:58
  • Mağusa Belediyesi'nde grev19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:23
  • Kurşunlama olayında 4 kişiden 3'ü serbest15 Ağustos 2019 Perşembe 18:55
  • Mağusa'da hurdayı 55 TL'ye sattı 4 ay hapis cezası aldı15 Ağustos 2019 Perşembe 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti