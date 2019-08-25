YKP GMB Meclis üyesi Irkad: “Sendika ödenmiş ve Belediye’nin sorunları bitmişse, diyecek bir şeyim yok”

Belediye’deki sorunlara dikkat çeken Irkad, “Sendika ödendi. Herkes memnun. Emekçiler de… Suçlu da muhalefet olduğuna göre sorun yok. Herhalde asayiş berkemal. Bu arada onu da söyleyeyim, sendikanın bazı yöneticilerine göre de esas suçlular belli oldu. Devamlı muhalefet yapanlar, Rumcular, Maraş’ın açılmasını isteyenler, Sınırda ortak bir çarşı açılmasını isteyenler” dedi.

Irkad, Belediye’yi borç batağına getirenlerin aklandığını da kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Demek ki sendika ödenmiş ve belediyenin de sorunları bitmişse birşey diyeceğim yok. Tüm iflası, tüm sorunları kendi sorumluluğumda kabul ediyor ve bu durumdan sorumlu olduğumdan dolayı tüm çalışanlardan özür dilerim.”

İşte Ulus Irkad’ın paylaşımı:

“Sendika ödendi. Herkes memnun. Emekçiler de… Suçlu da muhalefet olduğuna göre sorun yok Merkan. Herhalde asayiş berkemal. Bu arada onu da söyleyeyim, sendikanın bazı yöneticilerine göre de esas suçlular belli oldu. Devamlı muhalefet yapanlar, Rumcular, Maraş’ın açılmasını isteyenler, Sınırda ortak bir çarşı açılmasını isteyenler. Kıbrıslırumlarla KKTC’ye rağmen işbirliğini savunanlar. bu duruma Belediyeyi esas getiren suçlular da muhalefettekiler. CTP ve YKP uzantıları. Sendika ödendiğinden dolayı memnun. Dikkat et şikayete devam edersen sen de suçlular arasında olabilirsin. Ben Belediyeyi bu duruma getirdiğimden dolayı kendi adıma tüm Mağusa halkından özür dilerim. Zamları yapan. mali olarak bu duruma gelmesinden dolayı esas suçlu benim. Bundan sonra Rumculuk yapmayıp, belediyeyi devamlı koruyan, YKP ve CTP dışında olan arkadaşlara başarılar dilerim. Demek ki sendika ödenmiş ve belediyenin de sorunları bitmişse birşey diyeceğim yok. Tüm iflası, tüm sorunları kendi sorumluluğumda kabul ediyor ve bu durumdan sorumlu olduğumdan dolayı tüm çalışanlardan özür dilerim. Saygılar…”