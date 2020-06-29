YKS soru kitaçıkları erişime açıldı

Haftasonu yapılan YKS oturumlarının soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

İKİNCİ OTURUM

Bugün sabah gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf

Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf

Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf

İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2020.pdf

Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf

SONUÇLAR 28 TEMMUZ’DA

Dün ve bugün oturumları gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacak.