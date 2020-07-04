YKS'de çıkan soru hakkında inceleme başlatılmasının ardından Mabel Matiz’den yeni açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşama sınavında şarkıcı Mabel Matiz'in bir şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği sorulmuştu. Mabel Matiz, yaptığı açıklamada "Aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi’nde (TYT) öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltilmişti. Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz’in ‘Fırtınalar’ adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle TYT’ye damgasını vurmuştu.

Adaylar sınav sonrası, ”Sesli soru koysaydınız, daha az dikkatimiz dağılırdı” diyerek tepki göstermişti.

'Sınandığım şeye bak'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Matiz, şunları belirtti:

-Selam. Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak.

-Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim : ) Bir yoklama da buradan geldi.

-Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

-Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere…