  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

YKS'de çıkan soru hakkında inceleme başlatılmasının ardından Mabel Matiz’den yeni açıklama

»
YKS'de çıkan soru hakkında inceleme başlatılmasının ardından Mabel Matiz’den yeni açıklama
YKS'de çıkan soru hakkında inceleme başlatılmasının ardından Mabel Matiz’den yeni açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşama sınavında şarkıcı Mabel Matiz'in bir şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği sorulmuştu. Mabel Matiz, yaptığı açıklamada "Aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi’nde (TYT) öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltilmişti. Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz’in ‘Fırtınalar’ adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle TYT’ye damgasını vurmuştu.

Adaylar sınav sonrası, ”Sesli soru koysaydınız, daha az dikkatimiz dağılırdı” diyerek tepki göstermişti.

'Sınandığım şeye bak'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Matiz, şunları belirtti:

-Selam. Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak.

mabel.jpg

-Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim : ) Bir yoklama da buradan geldi.

-Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

-Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere…

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da Avukatlara biber gazlı müdahale!03 Temmuz 2020 Cuma 17:18
  • 14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaretten ev baskınıyla gözaltı!03 Temmuz 2020 Cuma 17:14
  • ÖSYM, 'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlattı03 Temmuz 2020 Cuma 16:58
  • Tunç Soyer'e 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' cümlesi nedeniyle suç duyurusu03 Temmuz 2020 Cuma 16:53
  • Türkiye Bilim Kurulu üyesi Tezer: "Öngörülerimizin dışında bir artış var"03 Temmuz 2020 Cuma 16:47
  • 41 kiloya düşen Timtik’in durumu kötüleşiyor03 Temmuz 2020 Cuma 14:40
  • Baro başkanları mitinge çağırdı, direniş mesajı verdi03 Temmuz 2020 Cuma 14:20
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır, 56 kişi yaralandı03 Temmuz 2020 Cuma 13:57
  • TBMM'nin "mesai saatlerinde Netflix izleniyordu" açıklaması vekilleri tedirgin etti: İnternet trafiğimiz izleniyor mu?03 Temmuz 2020 Cuma 13:56
  • Suudi Arabistan'da Covid-19'a yakalanan çift ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi03 Temmuz 2020 Cuma 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti