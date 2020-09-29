YÖK, 'üniversiteler açılıyor' iddiasını yalanladı

Üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılmasına yönelik karar alındığı iddialarına Yüksek Öğretim Kurulu'ndan YÖK yalanlama geldi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın "Üniversitelerin 1 Ekim sonrası için akademik tavrimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilir." şeklinde açıklamaları sosyal medyada yer aldı. Söz konusu paylaşımlar üzerine YÖK'ten açıklama geldi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bu tür bir paylaşımda bulunmadığı vurgulanırken, üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, TC Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konunun tekrar gündeme gelmediği de vurgulandı.
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