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YouTube'da Donald Trump sansürü: Eski başkanın kanalı kapalı kalacak

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Twitter ve Facebook'un ardından Donald Trump'ın hesabını askıya alarak sansür uygulayan YouTube, eski ABD Başkanı'nın kanalının süresiz olarak dondurulduğunu duyurdu.
YouTube'da Donald Trump sansürü: Eski başkanın kanalı kapalı kalacak

Twitter ve Facebook'un ardından Donald Trump'ın hesabını askıya alarak sansür uygulayan YouTube, eski ABD Başkanı'nın kanalının süresiz olarak dondurulduğunu duyurdu.

Yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Trump'ın kanalına 2 hafta önce kısa süreliğine video paylaşma engeli getirilmişti.

Google firmasına ait YouTube, Trump'ın şiddet olaylarını körüklediğini iddia edenlerce "diğer sosyal medya ağları kadar hızlı önlem almamakla" eleştirilmişti. Amerikalı eski başkan, seçimlerde hile yapıldığını çok kez tekrar edip eylemcileri ayaklanmaya teşvik ettiği gerekçesiyle 6 Ocak'ta yaşanan Kongre'nin işgalinden sorumlu tutuyor.

Seçim süreci boyunda Trump'ın paylaşımlarına uyarı etiketi koyan Twitter ve Facebook, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli gösteriler sonrası eski başkanın hesaplarını dondurmuştu. Twitter, yasağı kalıcı hale getirirken, Facebook ve ona bağlı olan Instagram eski liderin hesaplarını tekrar açtı.

İfade özürlüğü çerçevesinde tartışmalara neden ikiliye 13 Ocak'ta Youtube da eklenmiş, Trump'ın kanalından video paylaşılması en az bir hafta süreyle engellenmişti. Amerikan basınında çıkan haberlere göre Youtube bu yasağı 'geçici'den 'kalıcı'ya çevirdi.

Politico'ya konuşan video platformunun sözcüsü, olası şiddet olaylarına dair kaygıların artmasını kararlarına gerekçe göstererek "Donald Trump'ın hesabı kapalı kalacak" dedi.

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