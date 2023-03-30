YSK Başkanı Yener açıkladı: Erdoğan'ın adaylığına engel yok!

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularına yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Yener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün YSK yapmış olduğu toplantıda ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı, Millet Partisi'nin yaptığı itiraz değerlendirildi. Oy çokluğuyla Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın kullanılmaması talebi reddedildi. 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı ismi kullanılabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem seçimlerine yönelik olarak seçim takvimindeki sürece göre geçici cumhurbaşkanı adayları listesi ilan edilmiştir. Söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan hakkında itiraz yapılmıştır. Kurulumuz itirazları değerlendirmiştir. Oy birliği ile her 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir."

Kesin aday listesi, yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.