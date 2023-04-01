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YSK Başkanı’na sigorta hakemliği

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Türkiye’nin en kritik seçimine kısa süre kala dikkat çeken bir yönetmelik değişikliği planlanıyor. Düzenleme ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener’in uzmanlık alanı olmayan sigorta hakemi olabileceği iddia edildi.
YSK Başkanı’na sigorta hakemliği

Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birine 1.5 ay kala şaşırtıcı bir yönetmelik değişikliğine gidiliyor. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'te yapılacak düzenleme ile sigorta hakemi olabileceklerin tanımı yeniden yapılıyor. Yönetmelikteki düzenlemenin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i de kapsayacak şekilde yapılması ise sektörde soru işaretlerini beraberinde getirdi.

NEBATİ'NİN ÖNÜNDE

Sigorta şirketlerine karşı uyuşmazlıkların çözümü amacıyla yasayla kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu, itiraz hakem heyeti ve Yargıtay denetimine tabi olan, bağımsız yargılama yapan bir kurum. Komisyonda görev alan hakemler, 5.684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre uzmanlığı ve yetkinliği ispatlanmış kişiler arasından yine yasaya uygun olarak belirleniyor. Ulaşılan taslak, sigortacılık konusunda uzman olmayan, genel sağlık sigortası uyuşmazlıklarına hakimlerin de heyete girebilmesine imkan tanınıyor. Taslağın yasalaşması halinde sosyal güvenlik hukuku davalarına bakan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nde görev yapan YSK Başkanı Yener'in, hakem heyetine girme hakkı elde edebileceği iddia ediliyor. Taslak, metnin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin önünde olduğu ve üzerinde son rötuşların yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

ADRESE TESLİM

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, YSK Başkanı Yener'in sigortacılık alanında görev almadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) davalarına bakan dairede görev yaptığını söyledi. Tanal, “Sigorta hukuku ile ilişkili görev yapmıyor. Bu alanların birbiriyle hiç ilgisi yok. Menfaat avantajı çıkarmışlar. Adrese teslim iş yapmışlar” dedi.

Tahkimin ciddiyeti bitirilmiş olur

YSK eski Başkanı Sadi Güven'in sigorta itiraz hakem heyetinde görev yaptığını, çünkü uzmanlık alanının bu olduğunu anlatan CHP'li Mahmut Tanal, sigorta tahkiminin yüksek gelir sağladığını ve gözde bir alan oluğunu belirtti. Tanal, “Bu, kişiye özgü bir düzenlemedir. Genel, eşitlikçi ve herkese uyan olmalı. Böyle adrese teslim düzenlemeler yaparak tahkimin ciddiyetini de bitirmiş oluyorlar. Güven veriyordu onu da itibarsızlaştırıyorlar. Yarın, öbür gün, iş mahkemelerine bakan Yargıtay daireleri de bunu isteyecektir” diye konuştu.

 

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