Yunan askeri kaynaktan Türkiye'nin taciz suçlamasına yalanlama: Uçaklarda chaff fişeği yok

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan (GEETHA) kaynaklar, Ankara'nın Yunanistan ordusuna bağlı F-16'ların Ege Denizi'nde bir Türk araştırma gemisini taciz ettiği yönündeki suçlamasını reddetti.
Aynı kaynaklar, Yunan Hava Kuvvetleri'nin orta Ege Denizi'nde 29 savaş uçağının katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdiğini aktardı.
Ulusal basına konuşan ancak adı açıklanmayan yetkililer, savaş uçaklarının saat 13.30 sularında havalandığını ve 14.40'ta tatbikatın tamamlanmasıyla geri döndüklerini belirtti.
Ayrıca askeri yetkililer, jetlerde chaff fişeği bulunmadığını kaydetti.
Türk gemisine en fazla 10 deniz mili mesafede yaklaşıldığı, jetlerin normal şartlarda 19 bin fitte uçtukları bilgisi paylaşıldı.
Askeri kaynaklar, "Türk medyasında yayılan iddiaların gerçekle bir ilgisinin olmadığını" iddia etti.
Gün içerisinde Türkiye, 'Yunanistan'a ait savaş uçaklarının, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz ettiğini' duyurmuştu
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini' belirtmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.