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Yunanistan Başbakanı, Christodoulides'in seçilmesinin Kıbrıs'ta çözüm çabalarına "yeni bir hayat verdiği" görüşünde

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Yunanistan Başbakanı, Christodoulides'in seçilmesinin Kıbrıs'ta çözüm çabalarına "yeni bir hayat verdiği" görüşünde
Yunanistan Başbakanı, Christodoulides'in seçilmesinin Kıbrıs'ta çözüm çabalarına "yeni bir hayat verdiği" görüşünde

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Nikos Christodoulides'in Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin, Kıbrıs sorununun iki toplum arasında kapsamlı ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü bağlamında,  uzun vadeli çabalarına "yeni bir hayat vereceğini" belirtti.

Christodoulides'in siyasî ofisi tarafından yapılan basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı'nın perşembe günü yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı'na bir kutlama mektubu gönderdiği ve Christodoulides'in seçilmesinin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine yeni bir hayat vereceği inancını ifade ettiği belirtildi.

Mitsotakis mektubunda ayrıca Yunanistan'ın Kıbrıs politikasının temel taşı, garantisi ve etkinliğinin kaynağının, Cumhuriyet ile sürekli istişare ve tam koordinasyon olduğunu belirtti.

Christodoulides'e çalışmalarında başarılar dileyen Mitsotakis, "Yunan Hükûmeti ve Yunanistan'ın bir bütün olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanında olduğu" konusunda kendisine güvence verdi.

 

Dendias Christodoulides'in diplomatik deneyiminin "bir avantaj" olduğunu belirtti

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