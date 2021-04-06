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Yunanistan Başbakanı Libya'nın başkenti Trablus'a gidiyor: Miçotakis sınır dışı ettiği Menfi'yle görüşecek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün Libya'nın başkenti Trablus'a gidiyor.
Yunanistan Başbakanı Libya'nın başkenti Trablus'a gidiyor: Miçotakis sınır dışı ettiği Menfi'yle görüşecek

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da bulunacağı ziyarette neredeyse yedi yıldır kapalı olan Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliği de yeniden açılacak. Yunan basınına göre Bingazi'de de bir konsolosluk açılması için çalışmalar başlatıldı.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ziyareti duyuran Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, ziyaretin amacını "Libya ile ilişkileri yeniden tesis etmek ve Atina'nın jeostratejik çıkarlarını korumak" olarak açıkladı.

Yunan basını, ziyaretten günler öncesinde Miçotakis ile Trablus'ta kurulan yeni geçiş hükümetinin başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile telefonda konuştuğunu yazmıştı.

Bu telefon konuşması ve ziyaret, Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde birlik hükümetinin oluşturulmasının ardından Yunanistan-Libya ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi olan Menfi'yi "istenmeyen kişi" ilan etmişti

Libya'da 2014'te Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın da desteğiyle ülkenin doğusunda bazı bölgeleri ele geçiren General Halife Hafter, Trablus'taki hükümete karşı savaş başlatmıştı.

Bu tarihten sonra ülkede Trablus ve Tobruk merkezli iki meclis, iki yönetim, iki askeri güç ve hatta iki merkez bankası çalışmaya başladı.

27 Kasım 2019'da Türkiye, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Trablus hükümetiyle askeri işbirliği ve deniz yetki alanları anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmaya Yunanistan, Akdeniz'deki çıkarlarına ters olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. İç savaşta Halife Hafter'i destekleyen Atina hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi "persona non grata" yani "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden çıkardı.

Ankara ile Trablus arasındaki hem deniz yetki alanları hem de askeri anlaşmalara, Yunanistan'la birlikte Doğu Akdeniz konusunda yakın işbirliği içinde olduğu Fransa, Mısır ve Kıbrıs da karşı çıktı.

Bu sırada Hafter büyük oranda ilerlemiş ve Trablus'u hedef alan saldırılarına başlamıştı.

Türkiye'nin verdiği askeri destekle birlikte Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güç kazandı ve Hafter bir süre sonra geri çekildi.

İki taraf arasında Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle yaz aylarında başlayan ateşkes, Ekim 2020'de kağıda dökülerek resmiyet kazandı. İki taraftan hem askeri hem de siyasi temsilciler bir araya gelerek ateşkesin devam etmesi, petrol ve doğalgaz sahalarının açılması, 24 Aralık 2021'de de ülke genelinde seçimlere gidilmesi için uzlaştı.

Şubat ayı başında, ülkenin birçok kesiminden temsilcilerin yer aldığı Libya Ulusal Diyalog Forumu üyeleri, geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek olan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Başkanlık Konseyi'ni seçti.

Buna göre Başbakan Abdülhamit Dibeybe olurken Başkanlık Konseyi Başkanı da Aralık 2020'de Atina'dan ülkesine gönderilen eski büyükelçi Muhammed Yunus Menfi oldu.

Miçotakis bugün Trablus'ta Menfi ve Dibeybe ile görüşecek.

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