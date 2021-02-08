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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Güney Kıbrıs’ta

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Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis, günübirlik ziyaret amacıyla bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Güney Kıbrıs’ta

Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis, günübirlik ziyaret amacıyla bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis’i Rum Başkanlık Sarayı’nda ağırlıyor.

Habere göre, Anastasiadis ve Miçotakis, görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.

“KRİTİK AŞAMA”

Miçotakis açıklamasında özetle, gayriresmî beşli konferans çerçevesinde kritik bir aşamada bulunulduğunu vurgulayarak bu kritik aşamada Güney Kıbrıs’a gitmeyi kendisine düşen önemli bir sorumluluk olarak addettiğini ifade etti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, “Kıbrıs halkının arzusu olan, BM parametreleri temelinde alınan kararlar çerçevesinde, barışçıl ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir birleşmeyi başarmak için koordine olmasının mantıklı ve beklenen bir yükümlülük olduğunu” belirten Miçotakis, Anastasiadis’le görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de ele alacaklarını vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise konuşmasında Miçotakis’e desteği için teşekkürlerini iletirken, Yunanistan’ın desteğinin, “Kıbrıslı Türklerle barış içerisinde yaşamaya ve bir çözüme olanak sağlayacak koşulların oluşmasında gerekli bir unsur olduğunu” ifade etti.

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