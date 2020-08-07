Yunanistan İle Mısır Arasındaki Anlaşma Rum Basınında

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşması Rum basınının manşet ve iç sayfalarında geniş yer tuttu.

Politis gazetesi, “Atina ve Kahire, Türk-Libya Memorandumuna Ateş Açtılar – Türkiye Yunanistan’la Ağustos’taki Temasları İptal Ederek Karşılık Verdi – Türkiye-Libya Memorandumuna Yanıt Verdiler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarda yer alan haberde Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya geniş yer verdi. Gazete, anlaşmanın, Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEB memorandumuna yanıt teşkil ettiğini aktardı.

Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmada, Türkiye için hassas noktalar olan “Kastelorizo” (Meis) adası ve Rodos adasının doğu kısımlarının dışarda bırakıldığını vurgulayan gazete, Türkiye’nin ise Yunanistan’la Ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan genişletilmiş görüşmeleri iptal ettiğine dair bilgilerin geldiğini belirtti.

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına da yer verildi.

Konuya ilişkin haber Haravgi’de “Mısır-Yunanistan Anlaşmasında Kastelorizo Yok”; Fileleftheros’ta “Mısır-Yunanistan Mührü – MEB’e Anlaşmayla Girdiler ve Doğu Akdeniz Sularını Hareketlendirdiler”; Alithia “Türkiye-Libya Anlaşması Çöpe – Yunanistan ve Mısır MEB’leri Konusunda Anlaşma İmzaladılar” başlığıyla yer aldı.