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Yunanistan, İsrail’den füze sistemi alıyor

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Yunanistan, İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alacak.
Yunanistan, İsrail’den füze sistemi alıyor

Yunanistan’ın, İsrail’den Spike NLOS füze sistemleri satın alma kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısının ardından açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Toplantıda, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları için Spike NLOS satın alınması onaylandı ve diğer silahlanma programlarının gidişatları hakkında bilgilendirme yapıldı” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca toplantıda göç ve orman yangınları ile mücadele konularının da ele alındığı belirtildi.

Yunan basınında geçen aylarda yer alan haberlere göre, İsrail yapımı Spike NLOS tipi füze sistemleri alımı için Yunanistan ve İsrail arasında ciddi görüşmeler yapılmıştı. 

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