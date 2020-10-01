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Yunanistan ve Rum Dışişleri Bakanları Güney Kıbrıs'ta görüştü

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 Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Güney Kıbrıs'a giderek, yarın Brūksel'de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile biraraya geldi.
Yunanistan ve Rum Dışişleri Bakanları Güney Kıbrıs'ta görüştü

 Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Güney Kıbrıs'a giderek, yarın Brūksel'de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile biraraya geldi.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Nikos Dendias Yunanistan olarak Güney Kıbrıs'ın AB'nin Türkiye'ye "yaptırım" listesine yeni özel ve tüzel kişiler eklenmesi talebini istikrarla desteklediklerini söyledi. Dendias "bunun paralelinde, Türk ihlalciliği devam ederse Türkiye'ye karşı ekonomik önlemler uygulanması perspektifi de açık tutulmalı. Yunanistan, Türkiye faaliyetlerine devam ederse bunun sonuçları olacağı bilinsin diye bir önlemler listesi istedi. Elbette arzumuz, bu önlemlerin uygulanmak zorunda kalınmamasıdır" dedi.

Nikos Hristodulidis ise Yunan Dışişleri ile aralarmdaki eşgüdum temaslarının süreklilik arz ettiğini kaydetti. Hristodulidis "bölgedeki, Türkiye'nin tavır ve yaklaşımları nedeniyle olumsuz gelişmelere rağmen, gerçekten inandığım bir şeyi tekrarlamak istiyonum. Diplomaside çıkmaza yer yoktur" dedi.

Hristodulidis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyalog, herkeste gerçek istek ve irade olması ve “gunboat” diplomasisinden uzak kalınması kaydıyla, sonuç verebilir ve bütün Doğu Akdeniz bõlgesinde diyaloğa olanak tanıyacak bu tür şartların hakim olmasını ve bu vasıtayla anlaşmazlıkların çözülmesini istiyoruz."

Hristodulidis, Dendias'ın kendisine "başladığı zaman verimli olmasını ve özlü gelişmeleri gündeme getimesini gerçekten umduğunu" söylediği Türkiye-Yunanistan istikşafi görtüşmeleriyle ilgili durum hakkında detaylı bilgi verdiğini ve görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son Yunanistan ziyaretinin sonuçlarmı da ele aldıkların anlattı. Yarınki AB zirvesinde hedefleri konusunda Rum ve Yunan hükümetlerinin tam bir eşgüdüm bulunduğunu da anlatan Hristodulidis şunları söyledi:

"Bizim yaklaşımımız, yalnız Türkiye değil, hakkında karar almamız istenen bütün devletler için gerçekten irade bulunması, bir havuç-sopa politikası uygulanması gerektiğidir. AB olarak da tek standart uygulayarak tutarlı kararlı ve güvenilir olmak zorundayız"

Nikos Dendias ile Kıbrıs sorununu da  görüştüklerini söyleyen Hristodulidis, müzakerelere KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından, Crans Montana'da kalan yerden yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.

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