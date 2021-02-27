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Yunanistan'da 17 Kasım Terör Örgütünün Açlık Grevindeki Üyesine Destek Gösterisinde Olay Çıktı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da aralarında Türk diplomatların da olduğu 11 siyasi cinayetten sorumlu 17 Kasım terör örgütünün hapishanede açlık grevi yapan üyesi Dimitris Kufodinas'a destek gösterisi düzenlendi.
Yunanistan'da 17 Kasım Terör Örgütünün Açlık Grevindeki Üyesine Destek Gösterisinde Olay Çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aralarında Türk diplomatların da olduğu 11 siyasi cinayetten sorumlu 17 Kasım terör örgütünün hapishanede açlık grevi yapan üyesi Dimitris Kufodinas'a destek gösterisi düzenlendi.

Omonia Meydanı'nda toplanan bir grup eylemci, açlık grevindeki terörist Kufodinas'ın Atina'daki bir hapishaneye nakil talebinin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbede sonucu emniyet güçleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Gösteride görevlerini yerine getirmeye çalışan bazı gazetecilere yönelik, polis güçlerinin sert müdahalesi dikkati çekti.

GAZETECİLERDEN POLİSİN SERT MÜDAHALESİNE TEPKİ

Protestonun ardından Atina Emniyet Müdürlüğünün önüne giden gazeteciler, polisin sert müdahalesine tepki gösterdi.

Kufodinas, Yunanistan'ın orta kesimindeki Domokos hapishanesinden başkent Atina'daki Koridallos hapishanesine nakledilme talebiyle 50 gündür açlık grevi yapıyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 17 Kasım terör örgütünün "baş tetikçisi" Kufodinas'ın 22 Şubat'tan bu yana su içmeyi de bıraktığı, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Başta Atina ve Selanik olmak üzere birçok kente Kufodinas'ın bu talebinin yerine getirilmesi için protestolar düzenlenirken, bazı muhalefet partileri, akademisyenler ve hukukçular, Kufodinas'a destek mesajları paylaştı.

Kufodinas, SYRIZA partisinin iktidarı döneminde yapılan bir yasal düzenlemeyle Koridallos hapishanesinden Domokos hapishanesine nakledilmişti ancak yasaların öngördüğü "izin hakkını" kullanamıyordu.

TÜRK DİPLOMATLARI KATLETMİŞTİ

İşlediği 11 siyasi cinayet nedeniyle 2002'de 11 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Kufodinas, daha önce birkaç kez 48 saatlik izin kapsamında hapishaneden tahliye edilmişti.

Kufodinas, 1991-1994'de Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlardan Basın Ataşesi Çetin Görgü ve Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu'nu öldürmüş, Müsteşar Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.  

Yunanistan Ceza Hukuku'na göre, hapishanedeki mahkumlar, işlediği suçun niteliğine bakılmaksızın cezaevinde en az 15 yıl kaldıktan sonra, belirli aralıklarla 48 saatlik tahliye izni alabiliyor ancak Kufodinas'ın işlediği suçların bu denli ağır olmasına rağmen söz konusu ayrıcalıklardan yararlanmaya başlaması, siyasi partiler ve kamuoyu tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

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