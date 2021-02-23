Yunanistan'da 'kampüs polisi' yasası onaylandı, öğrenci protestoları sürüyor

Yunanistan'da 'üniversitelere kampüs polisi' tasarısını protesto eden öğrenciler yine sokaktaydı.

Başkent Atina ve Selanik'te bir araya gelen üniversiteliler, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Parlamentosunda kabul edilen eğitim reformu paketini protesto etti.

Selanik'teki adliye binası önünde toplanan yaklaşık 5 bin protestocu ayrıca geçtiğimiz gün gösterilerde tutuklanan 31 öğrenciye de destek verdiklerini duyurdu.

Son günlerde üniversite öğrencilerinin yoğun tepkisine neden olan 'eğitim reformu paketi' Yunanistan Parlamentosu tarafından onaylandı. Yasa, üniversitelere polis müdahalesine yol açabileceği ve eğitim kalitesini düşüreceği gerekçeleriyle eleştiriliyor.

Öğrenci sayısı azaltılacak, eğitime ayrılan fonlar düşecek

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi tarafından hazırlanan yasa, üniversite kampüslerine üniformalı silahsız özel polislerin yerleştirilmesini öngörüyor.

Bu güçlerin, rektörlüklere değil, Yunan emniyetine bağlı olmasını kapsayan yasaya göre, kampüslere giriş, güvenlik gerekçesiyle elektronik tarama sistemleriyle yapılabilecek.

Üniversitelere kabul edilecek öğrenci sayısı azaltılacak ve bu sebeple eğitime ayrılan fonlar da azaltılacak.

Yasalaşan reform paketi çerçevesinde ayrıca, özel yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar, devlet üniversiteleri mezuniyet belgelerine denk sayılacak.

Meclis'te üç gündür tartışılan "eğitim reformu paketi", muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.