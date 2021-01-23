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Yunanistan'da Kovid-19 Nedeniyle Kapalı Olan Ortaokul Ve Liseler, 1 Şubat'ta Açılacak

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Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kapatılan ortaokul ve liselerin 1 Şubat'ta açılması kararlaştırıldı.
Yunanistan'da Kovid-19 Nedeniyle Kapalı Olan Ortaokul Ve Liseler, 1 Şubat'ta Açılacak

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kapatılan ortaokul ve liselerin 1 Şubat'ta açılması kararlaştırıldı.

Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos, düzenlediği basın toplantısında, Bulaşıcı Hastalıklar Kurulunun onayıyla ikinci derece eğitim kurumlarının (ortaokul ve lise) 1 Şubat'tan itibaren faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgınının yayılma hızında gözlenen azalma dolayısıyla hükümetin normale dönüş kapsamında ortaokul ve liselerin açılması yönünde karar aldığını belirten Kerameos, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi eğitimi durdurmuyor. Okullarda yüz yüze eğitim, hükümet için ilk andan itibaren öncelik oluşturdu. Herkes günlük okul yaşamına geri dönmek için sabırsızlanıyor. Bugün yeni bir sayfa daha açıyor ve tedbirlere uyarak sıralara dönüyoruz."

Yunanistan’da, 15 Ocak'ta, salgınla mücadele kapsamında getirilen bazı kısıtlamaların gevşetilmesi de kararlaştırılmıştı.

SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 585 ARTTI

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da salgına karşı daha önce açıklanan tedbirlerin 1 hafta uzatıldığını açıkladı.

Hardalias, 3 haftadır uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma, iller arasında seyahat, amatör balıkçılık ve avlanma yasağı gibi uygulamaların devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 585 artarak 151 bin 41'e ulaşan Yunanistan’da ölü sayısı 28 artışla 5 bin 598'e yükseldi.

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