  • BIST 4.793,37
  • Altın 1207.628
  • Dolar 19.1275
  • Euro 20.7277
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Yunanistan'da terör saldırısı planladığı öne sürülen iki kişi gözaltına alındı

» »
Yunanistan'da, terör saldırısı planladığı ileri sürülen iki kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Yunanistan'da terör saldırısı planladığı öne sürülen iki kişi gözaltına alındı

Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yunan Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Birimi, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile işbirliği içerisinde, yabancıların katıldığı terör ağını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, EYP ve Yunan Terörle Mücadele Biriminin çalışmaları sonucu terör eylemi hazırlığı içinde oldukları öne sürülen iki Pakistanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çoğunlukla Yahudi toplumunun gittiği bir restoranı hedef almayı planladıkları iddia edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya gönderdi28 Mart 2023 Salı 12:49
  • Almanya’dan Rusya’ya sert tepki27 Mart 2023 Pazartesi 21:20
  • Fransa'da Macron dahil tüm memurlara uygulama yükleme yasağı27 Mart 2023 Pazartesi 20:31
  • İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı27 Mart 2023 Pazartesi 16:47
  • Almanya’da yaşam durdu: Grev başladı27 Mart 2023 Pazartesi 15:25
  • Almanya'da büyük grev: Ulaşım durma noktasına gelecek27 Mart 2023 Pazartesi 10:10
  • NATO ve AB’den Rusya’nın nükleer silah kararına tepki27 Mart 2023 Pazartesi 00:11
  • Ukrayna BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı26 Mart 2023 Pazar 18:29
  • Fransa hükümeti geri adım atmıyor26 Mart 2023 Pazar 16:49
  • Hollanda’da çevreciler havalimanında gösteri yaptı25 Mart 2023 Cumartesi 23:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti