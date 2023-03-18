Yunanistan’da yeni asgari ücret belli oldu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, asgari ücretin 1 Nisan’dan itibaren 780 Euro’ya yükseltildiğini duyurdu.

600 BİN İŞÇİ YARARLANACAK

Yapılan açıklamada iktidarda bulunan Yeni Demokrasi hükümeti tarafından asgari ücrete üst üste üçüncü kez yüzde 9,4’lük bir artış sağlandığı ve bu olanaktan yaklaşık 600 bin işçinin yararlanacağı belirtildi.

Mitsotakis açıklamasında “Hiçbir hayalim yok, ülkemizde ücretlerin hala düşük olduğunu ve ithal enflasyonun onları daha çok baskı altına aldığını biliyorum. Bunu özellikle zor durumda olan genç erkek ve kadınlardan her zaman duyuyorum. Yapılan yeni zam elbette sorunları çözmese de sorunların çözümünde önemli bir rahatlama yaratacaktır. Mutabık kalınan nihai miktarın imkanlarımızın üst sınırında olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

Yunanistan'da ayrıca işsizlere yönelik günde 17.51 Euro ve ayda 438 Euro ödendiği belirtildi.