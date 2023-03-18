  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da yeni asgari ücret belli oldu

» »
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, asgari ücretin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 9.4'lük bir artış ile 780 Euro'ya yükseltildiğini duyurdu.
Yunanistan’da yeni asgari ücret belli oldu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, asgari ücretin 1 Nisan’dan itibaren 780 Euro’ya yükseltildiğini duyurdu.

600 BİN İŞÇİ YARARLANACAK

Yapılan açıklamada iktidarda bulunan Yeni Demokrasi hükümeti tarafından asgari ücrete üst üste üçüncü kez  yüzde 9,4’lük bir artış sağlandığı ve bu olanaktan yaklaşık 600 bin işçinin yararlanacağı belirtildi.

Mitsotakis açıklamasında “Hiçbir hayalim yok, ülkemizde ücretlerin hala düşük olduğunu ve ithal enflasyonun onları daha çok baskı altına aldığını biliyorum. Bunu özellikle zor durumda olan genç erkek ve kadınlardan her zaman duyuyorum. Yapılan yeni zam elbette sorunları çözmese de sorunların çözümünde önemli bir rahatlama yaratacaktır.  Mutabık kalınan nihai miktarın imkanlarımızın üst sınırında olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

Yunanistan'da ayrıca işsizlere yönelik günde 17.51 Euro ve ayda 438 Euro ödendiği belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da hükümet Meclis'i devre dışı bırakarak emeklilik yasasını geçirdi, halk sokakta17 Mart 2023 Cuma 12:30
  • Fransa’da ortalık karıştı! Emeklilik reformu karşıtları sokağa indi17 Mart 2023 Cuma 12:13
  • Yunanistan’da tren kazasına karşı büyük grev16 Mart 2023 Perşembe 18:34
  • Yunanistan’da tren kazası krizi: Basın çalışanları da greve gitti15 Mart 2023 Çarşamba 19:48
  • İspanya’da tahtın varisi Prenses Leonor askere gidiyor15 Mart 2023 Çarşamba 14:09
  • Grev büyüyor: ‘Paris açık hava çöplüğüne döndü’14 Mart 2023 Salı 16:09
  • Merkel’in tatil fotoğrafı gündem oldu: Tarifeli uçakla gitti14 Mart 2023 Salı 11:53
  • Almanya’da grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal oldu13 Mart 2023 Pazartesi 16:21
  • Akdeniz’de 30 düzensiz göçmen kayboldu13 Mart 2023 Pazartesi 13:15
  • Almanya müdahale etti AB, benzin ve dizel yasağını erteledi13 Mart 2023 Pazartesi 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti