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Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Tansiyon hızla düştü

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Ankara-Atina hattında son dönemde esen barış rüzgarları Yunan basınında da gündem olurken Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Tansiyon hızla düştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikalarının büyük oranda değiştiğini söyledi.

Proto Thema gazetesine konuşan Dendias, depremler sonrası Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından, Türkiye'yle son dönemde yaşanan gerilimin bir anda düştüğünü kaydetti. Ege Denizi'nde tansiyonun hızla azaldığını ve Ankara'dan gelen sert açıklamaların kesildiğini ifade eden Dendias, Yunanistan'ın da Ankara'nın bu yaklaşımına yanıt verme sorumluluğu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu barışçıl tavrı korumasını ve barış havasının devam etmesini umduklarını söyleyen Yunan bakan, geçen hafta Türkiye'yle yapılan toplantıda alınan kararların da ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olduğunu sözlerine ekleyerek “Bu yeni bir gerçeklik. Bu konuda yeni bir fırsat penceresi açıldı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

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