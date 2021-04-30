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SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Yurtdışında okuyan KKTC vatandaşı öğrenciler bileklik uygulamasına tabi tutulacak

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.
Yurtdışında okuyan KKTC vatandaşı öğrenciler bileklik uygulamasına tabi tutulacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.

Alınan kararlar kapsamında yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrenciler ülkeye giriş yaptıklarında bileklik uygulamasına tabi tutulacak.

İşte o karar:

Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran, cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda 15.04.2021 tarihinden itibaren kapalı otel turizm için haftada azami 6 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır

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