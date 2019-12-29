Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde, yaklaşık yüz yıldır ‘Abuzer Gaffari Türbesi’ olarak bilinen, köylülerin gelip adak adadığı yapıdaki kazılarda kalıntı bulunmadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterindeki türbenin boş çıkması köy sakinlerine şaşkınlık yaşattı.

Çayüstü köyünde bulunan Serkevir Vadisi’nde, sahabe olduğu belirtilen Abuzer Gaffari’nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerce taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu. Türbenin taşınması için iki gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı.

Köylü inanmak istemiyor

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi. Muhtar Ekinci, 100 yıldır bu türbenin ziyaret edildiğini ifade ederek, “Batman’ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı” dedi.Köylülerin bir süre önce kendisine türbenin daha yüksek yere çıkarılması istemiyle müracaat ettiğini belirten muhtar şöyle konuştu: “Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabul edilmesinin ardından jandarma gözetiminde yedi kişilik arkeologların da içinde bulunduğu bir ekip, türbede kazı çalışması başlattı. İki gün süren kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık. Köylüler bu duruma inanmak istemiyor. Mezarın yeri başka yerdedir diye neredeyse bu kazı çalışmalarını devam ettirmek isteyenler oldu.”