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Zararlı maddelere dikkat

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Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Tunçbilek, okul araç gereçleri ve online eğitimde dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuştu.
Zararlı maddelere dikkat

Endüstri Mühendisliği Program Koordinatörü ve aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tansu Tunçbilek, yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak kırtasiye alışverişinde sağlığa zararlı madde kullanım riskine ve online eğitim sırasında oluşabilecek problemlere karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Tunçbilek, COVID-19 önlemleri kapsamında eğitim-öğretime online olarak başlandığını hatırlatarak, evde bilgisayar veya laptop kullanımı sırasında gerekli ergonomik koşulların sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.Bilgisayar kullanımı sırasında ortalama olarak göz-ekran uzaklığının en az bir kol mesafesi (60-70 cm.) kadar uzaklıkta olması gerektiğini belirten Tunçbilek, ışığın ise karşıdan yani bilgisayarın üzerinden gelmemesi gerektiğini aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Tunçbilek, yüzyüze eğitim sürecinde öğrencilere sosyal mesafe kuralının (1.5-2 mt) öğretilmesinin önemli olduğunu söyleyerek, “Ayrıca öğrencilerin koruyucu bez maske takmaları ve yedek olarak da yanında en az iki adet maske bulundurmaları gerekiyor” dedi.

Hijyen konusu

Öğrencilerin ellerini en az 20 saniye boyunca yıkamaları gerektiğini de belirten Tunçbilek, sabun ve suyun bulunmaması durumunda ise en az % 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılması gerektiğini açıkladı. 

Yrd. Doç. Dr. Tunçbilek, okul araç gereç alışverişlerinde belirli normlara uygunluk aranması konusunda da konuşarak, şöyle devam etti: Seçilecek ürün üzerinde TSE ve ya CE işaretlerinden en az birinin bulunması gerekiyor. Ayrıca ürünlerin Avrupa Birliği tarafından güvenlik göstergesi olarak kabul edilmiş EN 71-1 (mekanik ve fiziksel özelliklerin uygunluğu), EN 71-2 (yanmazlık özelliği), EN 71-3 (ağır metallerin belirlenen sınırlar dâhilinde kullanıldığı) ve EN 71-9 (organik bileşenlere sahip olduğu) normlarına uygun olmalıdır.

Parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağza götürülme olasılığı yüksek ürünlerde güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini belirten Tunçbilek, markası, adresi ve üretim yeri belli olmayan ürünlerin tercih edilmemesini söyledi.

Çanta seçimi konusunda da tavsiyede bulunan Tunçbilek, çocuğun fiziksel özelliğine göre bir seçim yapılması gerektiğini kaydederek, çantanın çocuğun boyuna göre ayarlanan askılarının bulunması, sırtı destekleyen yapıda olması ve bel kemeri bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

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