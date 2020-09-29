  • BIST 1.124
  • Altın 474,917
  • Dolar 7,8327
  • Euro 9,1486
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Zatürre aşısına talebin artması sorunlara yol açıyor

» »
Covid-19 nedeniyle zatürre aşısına olan talebin artması, aile sağlığı merkezlerinde aşının bulunması konusunda sorunlara neden oluyor ve aşılanma ihtiyacı olan çocuklar ile risk gruplarına aşı temininde aksaklıklara yol açıyor.
Zatürre aşısına talebin artması sorunlara yol açıyor

Sonbaharın gelişiyle birlikte; mevsimsel grip ve Covid-19 virüsü vakalarında artış yaşanıyor. Bu durum kış mevsiminde kapalı alanlarda kalabalık grupların bir araya gelme zorunluluğuyla birleşince sıkıntılı bir döneme giriş yaptığımızı öngörmek zor değil. Mevsimsel grip, Covid-19 virüs enfeksiyonu ve zatürre enfeksiyonlarının birlikte görülmesi ise özellikle ileri yaş grubunda karşılaşılan ölüm riskini artırıyor.

ZATÜRRE AŞISINI HERKESE YAPTIRMAK GEREKMİYOR

Medyada zatürre aşısının bulunmasıyla ilgili sorun olduğunu belirten haberlerin ardından aile sağlığı merkezlerine başvurularda artış olduğunu ve bu dönemde genç yaşlı ayırmadan çok sayıda kişinin korunma amacıyla bu merkezlere müracaat ettiğini söyleyen uzmanlar, zatürre aşısının herkese yapılmasına gerek olmadığını ve artan talep nedeniyle kendilerine danışanlara açıklama yapmanın var olan yoğunluklarını daha da artırdığını söylüyor.

ASM’LERE RANDEVUSUZ GİTMEYİN

Peki aşılama ile önlenebilen hastalıklar içinde yer alan zatürre aşısını kimlerin yaptırması gerekiyor? Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Aşağıda yer alan sağlık sorunlarınız varsa veya 65 yaş üzerindeyseniz,‘Aile hekiminizden randevu alarak aşılama gününüzü planlayıp aile sağlığı merkezine (ASM) gitmeniz hem farklı hastalıkların bulaşabileceği kalabalık ortamlarda boşuna beklemenizi önler hem de sağlık hizmeti almakta olan hastaların işlemlerinde aksaklık yaşanmamış olur”diyor.

ZATÜRRE AŞISINI KİMLER YAPTIRMALI?

1. 65 yaş üstü herkes

2. Dalağı olmayan iki yaş üstü çocuklar ve erişkinler

3. Kronik kalp hastalığı olanlar

4. Dalak fonksiyon bozuklukları olanlar

5. Orak hücre hastalığı olanlar

6. Çölyak sendromu olanla

7. Bağışıklık sistemini azaltan tedavi alanlar

8. Radyasyon tedavisi alanlar

9. Organ nakli olanlar

10. HIV tüm evrelerinde olanlar

11. Hastalıklara bağlı bağışıklık yetmezliği baskılanma durumları olanlar

12. Kronik böbrek hastalık ve böbrek sendromları olanlar

13. Kronik karaciğer hastalığı olanlar

14. Başta şeker hastalığı olmak üzere kronik metabolik hastalığı olanlar

15. Ailevi kan hastalıkları olanlar

16. Doğuştan ve edinilmiş sinir sistemi hastalıkları olanlar

Dikkat! Kişiler yukarıda belirtilen türde hastalıkları olduğunu belirten sağlık raporlarını ibraz ettiklerinde zatürre aşısı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanarak yapılıyor. Yukarıda belirtilen raporlu hastalara zatürre aşıları, ilaç katkı payı alınmaksızın tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde ödeniyor. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere zatürre aşısının verilebilmesi için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmiyor.

VEREM SAVAŞ DİSPANSERLERİ VE HASTANELER DE DE YAPILIYOR

Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Zatürre aşısı sadece aile sağlığı merkezlerinde değil verem savaş dispanserleri, toplum sağlığı merkezleri ve hastanelerde riskli durumdaki hastalara ücretsiz uygulanabilir” diyor. Zatürre aşısı yaptırılması gereken grupta olanların mutlaka randevu almaları gerekiyor. Covid-19 nedeniyle zatürre aşısına olan talebin artması, aile sağlığı merkezlerinde aşının bulunması konusunda sorunlara neden oluyor ve aşılanma ihtiyacı olan çocuklar ile risk gruplarına aşı temininde aksaklıklara yol açıyor.

AŞI GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLARA YAPILMALI

Aynı sorunun ekim ayında uygulanmaya başlanacak grip aşısı için de yaşanmaması konusunda planlama yapılması gerekiyor. Herkesin duyarlı davranıp panik davranışlardan kaçınması hekimlerin aşılama programlarını yapabilmelerine ve ihtiyacı olanların aşılarının, ihtiyacı olmayanlara yapılmasıyla ortaya çıkan ‘vicdani’ sorunların önlenmesi anlamına geliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Uykusuzluk bulgusu da koronavirüsle ilişkilendirildi29 Eylül 2020 Salı 09:18
  • Panik Atak Durumunu Bilinçaltında Temizle29 Eylül 2020 Salı 09:11
  • Türk profesör koronanın en büyük dostunu açıkladı! Hepimizin evinde baş köşede29 Eylül 2020 Salı 08:52
  • Corona virüsü salgınında korkulan oldu: Ölüm sayısı 1 milyonu geçti29 Eylül 2020 Salı 08:51
  • Dağ sıçanı yiyen kadın yeni bir salgını patlattı!29 Eylül 2020 Salı 08:45
  • Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar! Sütyen kanser yapar mı?28 Eylül 2020 Pazartesi 22:35
  • Kolesterolü düşürmeye yardımcı 10 gıda28 Eylül 2020 Pazartesi 22:18
  • Çağın bir diğer pandemisi28 Eylül 2020 Pazartesi 22:03
  • Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı nasıl geçer?28 Eylül 2020 Pazartesi 21:42
  • İstanbul’da gönüllü aşı çalışmaları başladı: ‘Çok sayıda sağlık çalışanı katılmak istiyor’28 Eylül 2020 Pazartesi 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti