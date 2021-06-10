Zayıflamak ve Yağlardan Kurtulmak İçin 5 Öneri

Dr.Fevzi Özgönül konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Koronavirüs sebebiyle çoğunluğumuz günlerini evde geçirmişti.Buna bağlı olarak da hareket etme şansımız azalırken aynı zamanda yeme-içme düzenimizde de değişimler meydana geldi.Böylece kilo almakta kaçınılmaz oldu.Ancak kısıtlamaların esnetildiği şu dönemde alınan fazla kilolardan kurtulmak mümkün.

İşte zayıflamak ve yağlardan kurtulmak için öneriler;



1-Yavaş Yiyin

Yavaş yemek, yediklerinizi çok çiğnemek, sindirim sisteminizin rahatlamasına yardımcı olur. Bağırsaklarınızın çok fazla asit ve enzim üretmesine gerek kalmadan, yediklerinizin sindirilmesini sağlar.



2-Ne yediğinize dikkat edin !

Kaliteli yemekler yiyerek, bedeninizin vücudunuzda tadilat yapmasına yardımcı olun. Sabah kahvaltınızı ve öğle yemeğinizi hiç atlamadan, vücudunuza ihtiyacı olan besin maddelerini verin.



3-Yürüyüş Yapın

Yürüyüşü kalori harcamak adına değil, gündüz yediklerinizi sindirmek adına, mümkün olduğunca akşam yapmaya çalışın. Akşam yapılan yürüyüş, gündüz yediklerinizin sindirilmesine yardımcı olur.



4-Akşam Yemek Saatine Dikkat Edin !

Eğer sabah kahvaltınızı ve öğle yemeğinizi atlamayıp kaliteli yemekler ile beslendiyseniz, akşam hafif yemekler yiyerek de doyabilirsiniz. Akşam 18:00’dan sonra yemeyin demiyoruz. İyice acıkınca, saat kaçta acıkırsanız acıkın, o saatte hafif bir sebze yemeği veya çorba için. İyice acıkmadan yerseniz gündüz yediklerinizin sindirimini durdurursunuz, böylece ilerleyen saatlerde daha çok acıkırsınız.



5-Kuruyemiş Tüketin

Yemeklerle ekmek tüketmek yerine, kuruyemiş tüketin. ( çiğ fındık, badem ve ceviz ) Yemeklerle birlikte kuruyemiş tükettiğinizde, ekmeğe ihtiyacınız kalmadığını anlayacaksınız.