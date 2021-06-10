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Zayıflamak ve Yağlardan Kurtulmak İçin 5 Öneri

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Dr.Fevzi Özgönül konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Zayıflamak ve Yağlardan Kurtulmak İçin 5 Öneri

Dr.Fevzi Özgönül konu hakkında önemli bilgiler verdi.

 

Koronavirüs sebebiyle çoğunluğumuz günlerini evde geçirmişti.Buna bağlı olarak da  hareket etme şansımız azalırken aynı zamanda yeme-içme düzenimizde de değişimler meydana geldi.Böylece kilo almakta kaçınılmaz oldu.Ancak kısıtlamaların esnetildiği şu dönemde alınan fazla kilolardan kurtulmak mümkün.

 

İşte zayıflamak ve yağlardan kurtulmak için öneriler;

1-Yavaş Yiyin
Yavaş yemek, yediklerinizi çok çiğnemek, sindirim sisteminizin rahatlamasına yardımcı olur. Bağırsaklarınızın çok fazla asit ve enzim üretmesine gerek kalmadan, yediklerinizin sindirilmesini sağlar.

2-Ne yediğinize dikkat edin !
Kaliteli yemekler yiyerek, bedeninizin vücudunuzda tadilat yapmasına yardımcı olun. Sabah kahvaltınızı ve öğle yemeğinizi hiç atlamadan, vücudunuza ihtiyacı olan besin maddelerini verin.

3-Yürüyüş Yapın
Yürüyüşü kalori harcamak adına değil, gündüz yediklerinizi sindirmek adına, mümkün olduğunca akşam yapmaya çalışın. Akşam yapılan yürüyüş, gündüz yediklerinizin sindirilmesine yardımcı olur.

4-Akşam Yemek Saatine Dikkat Edin !
Eğer sabah kahvaltınızı ve öğle yemeğinizi atlamayıp kaliteli yemekler ile beslendiyseniz, akşam hafif yemekler yiyerek de doyabilirsiniz. Akşam 18:00’dan sonra yemeyin demiyoruz. İyice acıkınca, saat kaçta acıkırsanız acıkın, o saatte hafif bir sebze yemeği veya çorba için. İyice acıkmadan yerseniz gündüz yediklerinizin sindirimini durdurursunuz, böylece ilerleyen saatlerde daha çok acıkırsınız.

5-Kuruyemiş Tüketin
Yemeklerle ekmek tüketmek yerine, kuruyemiş tüketin. ( çiğ fındık, badem ve ceviz ) Yemeklerle birlikte kuruyemiş tükettiğinizde, ekmeğe ihtiyacınız kalmadığını anlayacaksınız.

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