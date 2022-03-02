Zelenskiy’den açıklama: Bizi bombalarla ve füzelerle ele geçiremeyecekler

Rusya’nın geçen hafta Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni resmi olarak tanımasından sonra bölgede barış sağlamak için Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından bugün Ukrayna lideri Zelenskiy’den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Ukrayna’nın direnişi ile birlikte uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin açıklamalarını uluslararası medya kuruluşları “son dakika” ibaresiyle duyurdu.

Zelenskiy açıklamalarında, Rusya’yı eleştirirken Avrupa Birliği’ne de seslendi. Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna’yı bomba, füze ve roketlerle ele geçiremeyecek” ifadesini kullandı. Öte yandan Zelenskiy, Rusya’nın savaşın başladığı günden beri 6 bin askerinin öldüğünü dile getirdi.