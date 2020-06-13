Zoom, Çin yönetiminin talimatıyla Tiananmen eylemcisinin hesabını kapattı

Hesap, Zhou ve diğer aktivistlerin Tiananmen Meydanı Katliamı'nı anmak için dijital bir etkinlik düzenlemeleri sebebiyle kapatıldı.

1989'daki Tienanmen Meydanı protestolarına katılan tarihçi Wang Hui'ye göre eylemler, Deng Şiaoping'in başlattığı kitlesel özelleştirme ve neoliberal küreselciliğe karşı ülkedeki demokratik hakları savunan öğrenci hareketiydi. Tiananmen Meydanı Katliamı diye bilinen olaylarda binlerce kişi öldürüldü ve yaralandı.

Zhou, kar amacı gütmeyen ABD'li kurum Humanitarian China ile ilişkili Zoom hesabı için ödeme yapmıştı.

31 Mayıs'ta, 1989'daki eylemlerde öldürülen öğrencilerin anneleri de dahil olmak üzere 250 kişi toplantıya katıldı.

Bununla birlikte Zhou, 7 Haziran'da Axios'un haberindeki ekran görüntüsünde Zoom hesabının kapatıldığını belirten mesajın göründüğünü fark etti.

Zhou hesabına erişemiyordu ve Zoom e-postalarına yanıt vermiyordu. Söylentilere göre Zoom, Mayıs sonunda eski Hong Konglu siyasetçi Lee Cheuk Yan'ın hesabını da kapattı.

Zhou ve etkinliğin diğer organizatörleri yapıkları açıklamada, "ABD şirketi Zoom'un bu eylemi bizi çok öfkelendirdi" dedi.

Koronavirüs pandemisi sırasında Tienanmen Katliamı'nı hatırlayan ve anan Çinli kullanıcılar için dünya genelindeki en popüler toplantı yazılımı Zoom'a erişimin yasaklanmaması çok önemli.

Yanıt olarak Zoom, yerel yasalara uymak zorunda olduğunu ve hesabı yeniden etkinleştirdiğini söyledi.

Yapılan açıklamada şirket, "Her küresel şirket gibi biz de faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükteki yasalarına uymak zorundayız" dedi.

Toplantı farklı ülkelerden katılımcılarla gerçekleştirildiğinde bu ülkelerdeki katılımcıların ayrı ayrı yerel yasalara uyması gerekiyor. Yerel yasalara uymak zorunda olanlar karşısındaki hamlelerimizi sınırlandırmayı amaçlıyor ve bu hususlardaki işlemlerimizi sürekli gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz. ABD merkezli hesabı yeniden etkinleştirdik.

Bu haber, Zoom'un ücretsiz hesapların hukuki yaptırım karşısında korunmayacağını söylemesinin ardından geldi. Şirketin CEO'su, "Bazı kişilerin Zoom'u kötü amaçla kullanması halinde yerel kolluk kuvvetleri ve FBI'la birlikte çalışmak istediğini" söyledi.

Şirket ayrıca Çin'deki "yasal gerekliliklere" atıfta bulunarak ülkede ücretsiz hesap seçeneğini askıya aldı. Ücretli hesaplar hala kullanılabilir durumda.