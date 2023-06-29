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Zorlu Töre, İsveç’te cami önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsveç’te cami önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti. Töre, "KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk halkı olarak bu çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz” dedi.
Zorlu Töre, İsveç’te cami önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsveç’te cami önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti.
Töre, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yeni bir provokasyonun olduğunu üzülerek görmekteyiz. Böyle bir eylemin dinimizin müstesna günlerinden Bayram gününde yapılması ise düşündürücüdür.

Güvenlik güçlerinin gözü önünde gerçekleşen bu hain saldırıya izin verilmesi, Müslümanların en önemli değeri olan Kuran’ın küçük düşürülmeye çalışmasına göz yumulması kabul edilemezdir.

Bilinmelidir ki, her fırsatta düşünce ve inanışlara saygı ile övünen ve bu değerler için özgürlükleri savunan Avrupa Birliği ülkelerinde bu tip provokasyonların artmasına Müslüman bireyler ve ülkeler sessiz kalmayacaktır. KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk halkı olarak bu çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz.”

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