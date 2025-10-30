  • BIST 10878.32
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da; Erdoğan resmî törenle karşıladı

 

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merz'i resmi törenle karşıladı.

Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. Almanya Başbakanı Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merz, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılacak

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Merz, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Merz resmi yemeğe iştirak edecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer aldı.

Berlin-Ankara hattında hangi konular masada?

Alman yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının, ticaret, göç ve Gazze ile birlikte Merz-Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddesi olacağını söyledi.

Ancak Ankara'nın gündeminin en üst sıralarında yer alması muhtemel konu, SAFE olarak adlandırılan 150 milyar Euro'luk AB savunma kredisi girişimine erişim olacak.

Erdoğan'ın Almanya'dan ekonomik anlamda en önemli beklentisi ise AB ile Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi.

Merz'in çantasında, Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken ancak Türkiye tarafında geri kabul süreci ağır ilerlediği için bekletilen 22 bini aşkın Türk vatandaşının iadeleri konusu da yer alıyor. Merz'in Türkiye'nin bu programa dâhil olmasını istediği düşünülüyor. Ancak ana engel, Türkiye'nin askerî gücünden çekinen Fransa'nın desteğiyle Yunanistan ve Kıbrıs Rum hükûmetlerinin veto etmesi olduğu bildiriliyor.

Muhalefetle görüşmeyecek; Merz kamuoyu baskısı altında

Özellikle askerî alandaki iş birliğinin öne çıkması beklenen ziyaret, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik baskıların artması sebebiyle Almanya'da sosyal demokrat siyasetçilerin ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerinin odağında. Merz'in programında muhalefet partileriyle görüşmeye yer verilmemesi tepkilere yol açıyor.

