Anayasa mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur

» »
Usulen aykırı bulunan bu tüzüğün içeriğiyle ilgili herhangi bir kararı yoktur, olması zaten mümkün değildir.
Anayasa mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur

Dayatma Disiplin Tüzüğüne karşı öğretmenlerimiz okullarda, örgütlerimiz, toplumumuz hep birlikte sokakta mücadele vermiştir. Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direnmiştir. Ayrıca eğitimde dönüşüm amacıyla sürdürülen tüm dayatmalara karşı tüm öğretmenlerimiz baskı ve tehditlere boyun eğmeden, acımasız kesintilere rağmen bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir. Tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür eder eğitimimiz, toplumumuz, çocuklarımız, geleceğimiz için sürdürdükleri onurlu direniş için tümünü saygıyla selamlarız. Ayrıca, öğretmenin mücadelesine, laik eğitim, laik toplum yapımıza, Atatürk ilke ve devrimlerine, anayasamıza, yasalarımıza, kız çocuklarımıza, geleceğimize, irademize, varlığımıza sahip çıkan, bizleri kendi ülkemizden kovanlara, hakaret edenlere, tehditler savuranlara, provoke edenlere, bizleri yoksulluğa sürükleyen, ülkemizi yolsuzluk cennetine dönüştürenlere gerekli cevabı veren tüm halkımıza da teşekkür ederiz.

Dayatma Disiplin Tüzüğü mücadelesi kapsamında Anayasa Mahkemesinde açtığımız dava ile ilgili karar 25 Eylül 2025 Perşembe gün açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Bu sonuç direnen, mücadele veren öğretmenlerimizin, mücadeleyi örgütleyen ve destek veren sendikalarımızın, örgütlerimizin, siyasi partilerimizin ve tüm halkımızın kazanımıdır. Bir kez daha direnen, mücadele veren tüm öğretmenlerimize, meydanları on binler olarak doldurup mücadeleyi destekleyen, iradesini ortaya koyan tüm halkımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Mahkemenin kararını itibarsızlaştırmaya çalışan, manipülatif açıklamalarla bu kazanımı hiçleştirmek isteyen başta eğitim bakanı ve bazı çevrelere, ayrıca tüm kamuoyuna açıkça ifade etmekte yarar vardır; 

Anayasa mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Usulen aykırı bulunan bu tüzüğün içeriğiyle ilgili herhangi bir kararı yoktur, olması zaten mümkün değildir.

Bu tür manipülatif açıklamalar yapanların, torpil, rüşvet, peşkeş düzeni yaratıp bundan beslenenlerin, talimatlara uyup dayatmalara boyun eğenlerin, Anayasayı, yasaları yok sayarak karar üretmeyi alışkanlık haline getirenlerin aldıkları kararlar ilk defa Anayasa mahkemesinden dönmemiştir. Ve ilk defa manipülasyonla algı yaratma çabasına, direnenleri hedef göstermeyi fırsat bilme çabasına girişmemişlerdir.

Bilinmelidir ki bu tür çabalara itibar etmeyecek dün olduğu gibi bugün de Anayasayı, yasaları tanımayan bu anlayışa, halkın yararına değil ideolojik dayatmalar doğrultusunda kararlar alan ya da almayı planlayanlara, nemalanma, nemalandırmanın temel hedef olduğu bataklık düzenine karşı hep birlikte, omuz omuza örgütlü mücadeleye devam edeceğiz.

 

Değerli Basın Emekçilerimiz,

Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza, Atatürk İlke ve Devrimlerine aykırı, AKP ideolojisi doğrultusunda siyasal İslam dayatmasına bağlı olarak gerici bir hale getirilen, psikologların, psikiyatristlerin bilimsel raporları hiç dikkate alınmadan dayatılan Disiplin Tüzüğüne karşı  tüm toplumumuz iradesini ortaya koyarken, bir araya gelen örgütlerimizin düzenlediği ve destek veren örgütlerin de katıldığı eylemlerde on binler olarak sokağa çıkıp, laik eğitim, laik toplum yapımız için söz konusu tüzükte yapılan değişikliğin geri çekilmesi talebini daha sokakta haykırırken,  dayatmalara boyun eğen koltuk sevdalısı UBP-DP-YDP hükümeti Disiplin Tüzüğünü Bakanlar Kurulundan geçirmişti. Kendi insanının sesine kulak tıkayan, kendi halkına sırtını dönen ve halkını, Anayasasını, yasalarını yok sayan bu anlayışa cevap Anayasa mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkememize, ayrıca bu süreçte avukatımıza ve gönüllü olarak destek veren avukatlarımıza da teşekkürü borç biliriz.

Değerli Basın Emekçilerimiz,

Hemen hemen her gün gündeme gelen ve deşifre edilerek ortaya çıkanlara bakıldığında birçok değerimize neden saldırıldığı, saldırıların dozunun neden artırılmakta olduğu, despotik siyasal İslam saldırısına neden ihtiyaç duyulduğu gayet net olarak ortaya çıkmaktadır. Temel hedef ada yarısında rant ve hırsızlık düzeninin korunmasıdır. Bu hedef doğrultusunda her yol mübah sayılmaktadır. İşte bu nedenle, bu yasadışı anlayışın karşısında durmaya devam edeceğiz.

Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, ülkemizi, toplumumuzu, geleceğimizi karanlığa, bataklığa sürükleyenlerin karşısında hep birlikte, omuz omuza, dayanışmayla durmaya, onurlu geçit yok mücadelesini sürdürmeye devam edecek, asla vazgeçmeyeceğiz.

Saygılarımızla,

 

1. Arif Hasan Tahsin Vakfı

2. As-Sen

3. Bağımsızlık Yolu

4. Baraka Kültür Merkezi

5. Barış Derneği

6. Barış ve Demokrasi İnsiyatifi

7. Basın-Sen

8. Bass

9. Bay-Sen

10. BES

11. Biyologlar Derneği

12. BKP

13. Büro-İş

14. CTP

15. Çağ-Sen

16. Daü-Bir-Sen

17. Daü-Sen

18. Daü-Per-Sen

19. Dev-İş

20. El-Sen

21. Gıda-Sen

22. Girne Düşünce Derneği

23. Güç-Sen

24. Haksen

25. Halkın Partisi

26. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası

27. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği

28. Hür-İş

29. Kadın Eğitimi Kolektifi

30. Kamu-Sen

31. Kamu-İş

32. KES

33. Kıbrıs Edebiyat Derneği

34. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

35. Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi

36. Kıbrıs Türk Barolar Birliği

37. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği

38. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği

39. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

40. Tıp-İş

41. Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği

42. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

43. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

44. KİEF

45. Koop-Sen

46. KTAMS

47. KTMMOB

48. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği

49. Maliye-Sen

50. Sol Hareket

51. TDP

52. Tel-Sen

53. TES

54. Türk-Sen

55. Vergi-Sen

56. YKP

57. Yeşil Barış Hareketi

 

Eylemlerimize Destek Veren Örgütler

1. HasDer

2. SeçDer

3. Gasad

4. Güsad

5. TavDer

6. KayDer

7. AkDer

8. Göçtaş

9. Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği

10. Alayköy Folklör Derneği

11. TUFAD

12. Lefke Turizm Derneği

13. Kütüphaneciler Derneği

14. Yeni Erenköy Kültür Sanat Derneği

15. Mehmetçik Kültür Dayanışma Derneği

16. Gazimağusa Halk Dansları Derneği

17. Gençlik Merkezi Birliği

18. HADSAM

19. İGEM

20. Aksad

21. Fogem

22. FolkDer

23. Çağdaş Müzik Derneği

24. Kıbad

25. Dikmen Gençlik Merkezi

26. DesDer

27. KSD

28. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği

29. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu

30. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

31. Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı

32. KKTC Alevi Kültür Merkezi

33. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Organizasyon Komitesi

34. Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu

35. Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği

36. Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi

