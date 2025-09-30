Dayatma Disiplin Tüzüğüne karşı öğretmenlerimiz okullarda, örgütlerimiz, toplumumuz hep birlikte sokakta mücadele vermiştir. Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direnmiştir. Ayrıca eğitimde dönüşüm amacıyla sürdürülen tüm dayatmalara karşı tüm öğretmenlerimiz baskı ve tehditlere boyun eğmeden, acımasız kesintilere rağmen bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir. Tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür eder eğitimimiz, toplumumuz, çocuklarımız, geleceğimiz için sürdürdükleri onurlu direniş için tümünü saygıyla selamlarız. Ayrıca, öğretmenin mücadelesine, laik eğitim, laik toplum yapımıza, Atatürk ilke ve devrimlerine, anayasamıza, yasalarımıza, kız çocuklarımıza, geleceğimize, irademize, varlığımıza sahip çıkan, bizleri kendi ülkemizden kovanlara, hakaret edenlere, tehditler savuranlara, provoke edenlere, bizleri yoksulluğa sürükleyen, ülkemizi yolsuzluk cennetine dönüştürenlere gerekli cevabı veren tüm halkımıza da teşekkür ederiz.
Dayatma Disiplin Tüzüğü mücadelesi kapsamında Anayasa Mahkemesinde açtığımız dava ile ilgili karar 25 Eylül 2025 Perşembe gün açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Bu sonuç direnen, mücadele veren öğretmenlerimizin, mücadeleyi örgütleyen ve destek veren sendikalarımızın, örgütlerimizin, siyasi partilerimizin ve tüm halkımızın kazanımıdır. Bir kez daha direnen, mücadele veren tüm öğretmenlerimize, meydanları on binler olarak doldurup mücadeleyi destekleyen, iradesini ortaya koyan tüm halkımıza sonsuz teşekkür ederiz.
Mahkemenin kararını itibarsızlaştırmaya çalışan, manipülatif açıklamalarla bu kazanımı hiçleştirmek isteyen başta eğitim bakanı ve bazı çevrelere, ayrıca tüm kamuoyuna açıkça ifade etmekte yarar vardır;
Anayasa mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Usulen aykırı bulunan bu tüzüğün içeriğiyle ilgili herhangi bir kararı yoktur, olması zaten mümkün değildir.
Bu tür manipülatif açıklamalar yapanların, torpil, rüşvet, peşkeş düzeni yaratıp bundan beslenenlerin, talimatlara uyup dayatmalara boyun eğenlerin, Anayasayı, yasaları yok sayarak karar üretmeyi alışkanlık haline getirenlerin aldıkları kararlar ilk defa Anayasa mahkemesinden dönmemiştir. Ve ilk defa manipülasyonla algı yaratma çabasına, direnenleri hedef göstermeyi fırsat bilme çabasına girişmemişlerdir.
Bilinmelidir ki bu tür çabalara itibar etmeyecek dün olduğu gibi bugün de Anayasayı, yasaları tanımayan bu anlayışa, halkın yararına değil ideolojik dayatmalar doğrultusunda kararlar alan ya da almayı planlayanlara, nemalanma, nemalandırmanın temel hedef olduğu bataklık düzenine karşı hep birlikte, omuz omuza örgütlü mücadeleye devam edeceğiz.
Değerli Basın Emekçilerimiz,
Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza, Atatürk İlke ve Devrimlerine aykırı, AKP ideolojisi doğrultusunda siyasal İslam dayatmasına bağlı olarak gerici bir hale getirilen, psikologların, psikiyatristlerin bilimsel raporları hiç dikkate alınmadan dayatılan Disiplin Tüzüğüne karşı tüm toplumumuz iradesini ortaya koyarken, bir araya gelen örgütlerimizin düzenlediği ve destek veren örgütlerin de katıldığı eylemlerde on binler olarak sokağa çıkıp, laik eğitim, laik toplum yapımız için söz konusu tüzükte yapılan değişikliğin geri çekilmesi talebini daha sokakta haykırırken, dayatmalara boyun eğen koltuk sevdalısı UBP-DP-YDP hükümeti Disiplin Tüzüğünü Bakanlar Kurulundan geçirmişti. Kendi insanının sesine kulak tıkayan, kendi halkına sırtını dönen ve halkını, Anayasasını, yasalarını yok sayan bu anlayışa cevap Anayasa mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkememize, ayrıca bu süreçte avukatımıza ve gönüllü olarak destek veren avukatlarımıza da teşekkürü borç biliriz.
Değerli Basın Emekçilerimiz,
Hemen hemen her gün gündeme gelen ve deşifre edilerek ortaya çıkanlara bakıldığında birçok değerimize neden saldırıldığı, saldırıların dozunun neden artırılmakta olduğu, despotik siyasal İslam saldırısına neden ihtiyaç duyulduğu gayet net olarak ortaya çıkmaktadır. Temel hedef ada yarısında rant ve hırsızlık düzeninin korunmasıdır. Bu hedef doğrultusunda her yol mübah sayılmaktadır. İşte bu nedenle, bu yasadışı anlayışın karşısında durmaya devam edeceğiz.
Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, ülkemizi, toplumumuzu, geleceğimizi karanlığa, bataklığa sürükleyenlerin karşısında hep birlikte, omuz omuza, dayanışmayla durmaya, onurlu geçit yok mücadelesini sürdürmeye devam edecek, asla vazgeçmeyeceğiz.
Saygılarımızla,
1. Arif Hasan Tahsin Vakfı
2. As-Sen
3. Bağımsızlık Yolu
4. Baraka Kültür Merkezi
5. Barış Derneği
6. Barış ve Demokrasi İnsiyatifi
7. Basın-Sen
8. Bass
9. Bay-Sen
10. BES
11. Biyologlar Derneği
12. BKP
13. Büro-İş
14. CTP
15. Çağ-Sen
16. Daü-Bir-Sen
17. Daü-Sen
18. Daü-Per-Sen
19. Dev-İş
20. El-Sen
21. Gıda-Sen
22. Girne Düşünce Derneği
23. Güç-Sen
24. Haksen
25. Halkın Partisi
26. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası
27. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği
28. Hür-İş
29. Kadın Eğitimi Kolektifi
30. Kamu-Sen
31. Kamu-İş
32. KES
33. Kıbrıs Edebiyat Derneği
34. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği
35. Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi
36. Kıbrıs Türk Barolar Birliği
37. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği
38. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği
39. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası
40. Tıp-İş
41. Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği
42. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
43. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası
44. KİEF
45. Koop-Sen
46. KTAMS
47. KTMMOB
48. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği
49. Maliye-Sen
50. Sol Hareket
51. TDP
52. Tel-Sen
53. TES
54. Türk-Sen
55. Vergi-Sen
56. YKP
57. Yeşil Barış Hareketi
Eylemlerimize Destek Veren Örgütler
1. HasDer
2. SeçDer
3. Gasad
4. Güsad
5. TavDer
6. KayDer
7. AkDer
8. Göçtaş
9. Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği
10. Alayköy Folklör Derneği
11. TUFAD
12. Lefke Turizm Derneği
13. Kütüphaneciler Derneği
14. Yeni Erenköy Kültür Sanat Derneği
15. Mehmetçik Kültür Dayanışma Derneği
16. Gazimağusa Halk Dansları Derneği
17. Gençlik Merkezi Birliği
18. HADSAM
19. İGEM
20. Aksad
21. Fogem
22. FolkDer
23. Çağdaş Müzik Derneği
24. Kıbad
25. Dikmen Gençlik Merkezi
26. DesDer
27. KSD
28. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği
29. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu
30. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
31. Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı
32. KKTC Alevi Kültür Merkezi
33. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Organizasyon Komitesi
34. Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu
35. Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği
36. Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi
