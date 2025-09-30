Dayatma Disiplin Tüzüğüne karşı öğretmenlerimiz okullarda, örgütlerimiz, toplumumuz hep birlikte sokakta mücadele vermiştir. Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direnmiştir. Ayrıca eğitimde dönüşüm amacıyla sürdürülen tüm dayatmalara karşı tüm öğretmenlerimiz baskı ve tehditlere boyun eğmeden, acımasız kesintilere rağmen bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir. Tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür eder eğitimimiz, toplumumuz, çocuklarımız, geleceğimiz için sürdürdükleri onurlu direniş için tümünü saygıyla selamlarız. Ayrıca, öğretmenin mücadelesine, laik eğitim, laik toplum yapımıza, Atatürk ilke ve devrimlerine, anayasamıza, yasalarımıza, kız çocuklarımıza, geleceğimize, irademize, varlığımıza sahip çıkan, bizleri kendi ülkemizden kovanlara, hakaret edenlere, tehditler savuranlara, provoke edenlere, bizleri yoksulluğa sürükleyen, ülkemizi yolsuzluk cennetine dönüştürenlere gerekli cevabı veren tüm halkımıza da teşekkür ederiz.

Dayatma Disiplin Tüzüğü mücadelesi kapsamında Anayasa Mahkemesinde açtığımız dava ile ilgili karar 25 Eylül 2025 Perşembe gün açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Bu sonuç direnen, mücadele veren öğretmenlerimizin, mücadeleyi örgütleyen ve destek veren sendikalarımızın, örgütlerimizin, siyasi partilerimizin ve tüm halkımızın kazanımıdır. Bir kez daha direnen, mücadele veren tüm öğretmenlerimize, meydanları on binler olarak doldurup mücadeleyi destekleyen, iradesini ortaya koyan tüm halkımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Mahkemenin kararını itibarsızlaştırmaya çalışan, manipülatif açıklamalarla bu kazanımı hiçleştirmek isteyen başta eğitim bakanı ve bazı çevrelere, ayrıca tüm kamuoyuna açıkça ifade etmekte yarar vardır;

Anayasa mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Usulen aykırı bulunan bu tüzüğün içeriğiyle ilgili herhangi bir kararı yoktur, olması zaten mümkün değildir.

Bu tür manipülatif açıklamalar yapanların, torpil, rüşvet, peşkeş düzeni yaratıp bundan beslenenlerin, talimatlara uyup dayatmalara boyun eğenlerin, Anayasayı, yasaları yok sayarak karar üretmeyi alışkanlık haline getirenlerin aldıkları kararlar ilk defa Anayasa mahkemesinden dönmemiştir. Ve ilk defa manipülasyonla algı yaratma çabasına, direnenleri hedef göstermeyi fırsat bilme çabasına girişmemişlerdir.

Bilinmelidir ki bu tür çabalara itibar etmeyecek dün olduğu gibi bugün de Anayasayı, yasaları tanımayan bu anlayışa, halkın yararına değil ideolojik dayatmalar doğrultusunda kararlar alan ya da almayı planlayanlara, nemalanma, nemalandırmanın temel hedef olduğu bataklık düzenine karşı hep birlikte, omuz omuza örgütlü mücadeleye devam edeceğiz.

Değerli Basın Emekçilerimiz,

Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza, Atatürk İlke ve Devrimlerine aykırı, AKP ideolojisi doğrultusunda siyasal İslam dayatmasına bağlı olarak gerici bir hale getirilen, psikologların, psikiyatristlerin bilimsel raporları hiç dikkate alınmadan dayatılan Disiplin Tüzüğüne karşı tüm toplumumuz iradesini ortaya koyarken, bir araya gelen örgütlerimizin düzenlediği ve destek veren örgütlerin de katıldığı eylemlerde on binler olarak sokağa çıkıp, laik eğitim, laik toplum yapımız için söz konusu tüzükte yapılan değişikliğin geri çekilmesi talebini daha sokakta haykırırken, dayatmalara boyun eğen koltuk sevdalısı UBP-DP-YDP hükümeti Disiplin Tüzüğünü Bakanlar Kurulundan geçirmişti. Kendi insanının sesine kulak tıkayan, kendi halkına sırtını dönen ve halkını, Anayasasını, yasalarını yok sayan bu anlayışa cevap Anayasa mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkememize, ayrıca bu süreçte avukatımıza ve gönüllü olarak destek veren avukatlarımıza da teşekkürü borç biliriz.

Değerli Basın Emekçilerimiz,

Hemen hemen her gün gündeme gelen ve deşifre edilerek ortaya çıkanlara bakıldığında birçok değerimize neden saldırıldığı, saldırıların dozunun neden artırılmakta olduğu, despotik siyasal İslam saldırısına neden ihtiyaç duyulduğu gayet net olarak ortaya çıkmaktadır. Temel hedef ada yarısında rant ve hırsızlık düzeninin korunmasıdır. Bu hedef doğrultusunda her yol mübah sayılmaktadır. İşte bu nedenle, bu yasadışı anlayışın karşısında durmaya devam edeceğiz.

Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, ülkemizi, toplumumuzu, geleceğimizi karanlığa, bataklığa sürükleyenlerin karşısında hep birlikte, omuz omuza, dayanışmayla durmaya, onurlu geçit yok mücadelesini sürdürmeye devam edecek, asla vazgeçmeyeceğiz.

Saygılarımızla,