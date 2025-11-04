Bakırhan, AİHM kararlarını hatırlattı: Demirtaş ve Yüksekdağ bir saniye bile geçmeden özgür kalmalı

"(AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı) Bir saniye bile geçirmeden başta Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere yargılanan bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahmesininin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına değinerek, eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere yargılanan arkadaşlarının özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söyledi.

Bakırhan, konuşmasının ardından DEM Parti'li Ahmet Türk ile birlikte çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin AHİM kararı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakırhan, Kobani davasında yargılanan tüm arkadaşlarının suçsuzluğunun mahkeme kararıyla netleştiğini belirterek, "Bir saniye bile geçirmeden başta Eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm yargılananların özgürlüğüne kavuşması gerektiğini" ifade etti.

Ahmet Türk ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir başka gazetecinin sorusuna "Belli bir tarih yok ama böyle bir düşüncemiz var, bir görüşme talebimiz olacak" cevabını verdi.