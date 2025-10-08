  • BIST 10810.93
  • Altın 5413.244
  • Dolar 41.7091
  • Euro 48.5381
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Beş kişi uy*şturucudan tutuklandı

» »
Polis dün beş kişinin uyuşturucudan tutuklandığını belirtti.
Beş kişi uy*şturucudan tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde yurt dışına çıkış yapacak olan F.A.(E-20) ile A.Ö.(E-29) uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 sarma sigara ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

-Girne’de de iki kişi tutuklandı

 

Öte yandan, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde dün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen bir aracın durdurularak aranması sonucunda 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aracı kullanan E.K. (E-22) ve araçta yolcu olarak bulunan B.A.(E-21) tutuklandı.

-“Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında bir kişi daha tutuklandı

Tutsak Olma Operasyonu kapsamında, dün M.G. (E-31) Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından 30 Eylül’de gerçekleştirilen “Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında, E.K.'nin (E-27) evinde yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi ele geçirilmiş ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC’de bir haftada 75 trafik kazası meydana geldi...Bir kişi öldü 24 kişi yaralandı08 Ekim 2025 Çarşamba 12:17
  • Yüksek İdare Mahkemesi 148 Tasdik Memuru Atamasını Durdurdu08 Ekim 2025 Çarşamba 11:10
  • Merit’ten hayvan barınağına anlamlı katkı08 Ekim 2025 Çarşamba 11:00
  • Bir kez daha toplumu böldüler....“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Önerisi" oy çokluğu08 Ekim 2025 Çarşamba 10:54
  • Erhürman: “Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi” kurulacak08 Ekim 2025 Çarşamba 10:12
  • ‘İki Devletli Çözüm Karar Önerisi’nin üçüncü görüşmesi bugün08 Ekim 2025 Çarşamba 09:26
  • Gebele Bildirisi’nde Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma mesajı08 Ekim 2025 Çarşamba 09:25
  • Erhürman: Her ilçeye bir hastane yapacakmış, 5 senedir bunları üçlü koalisyon mu engelledi?07 Ekim 2025 Salı 18:12
  • Liberal Demokrasi Hareketi, Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldı!07 Ekim 2025 Salı 16:13
  • Tatar: Türk dünyasının gençlerini buluşturacak Türk Gençlik Akademisi’ni KKTC’de kurmayı arzuluyoruz07 Ekim 2025 Salı 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti