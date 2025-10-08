Beş kişi uy*şturucudan tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde yurt dışına çıkış yapacak olan F.A.(E-20) ile A.Ö.(E-29) uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 sarma sigara ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

-Girne’de de iki kişi tutuklandı

Öte yandan, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde dün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen bir aracın durdurularak aranması sonucunda 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aracı kullanan E.K. (E-22) ve araçta yolcu olarak bulunan B.A.(E-21) tutuklandı.

-“Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında bir kişi daha tutuklandı

Tutsak Olma Operasyonu kapsamında, dün M.G. (E-31) Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından 30 Eylül’de gerçekleştirilen “Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında, E.K.'nin (E-27) evinde yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi ele geçirilmiş ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.