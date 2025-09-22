  • BIST 11294.48
Bu hafta hava nasıl olacak?
Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek.

Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 31 – 34, diğer günlerinde 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek.

Sahillerde ise beklenen hava sıcaklığı 30 – 33 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, periyodun ilk günü genellikle kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı, diğer günlerde de orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

