Bu hafta hava nasıl olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın ve çarşamba günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Hava sıcaklığı 15–18 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu olacak. Yarın ve çarşamba günleri ise parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yeni yılın ilk iki günü perşembe ve cuma ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, bugün ise yer yer fırtına şeklinde esecek.

