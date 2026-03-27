Bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı genellikle 16-19 dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede ülke alçak basınç sistemi ile buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak.

Rapora göre bugün az bulutlu öğle saatleri parçalı çok bulutlu; yarın parçalı çok bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağışlı; pazar ve pazartesi günleri parçalı, bulutlu yer yer sağanak yağışlı geçecek. Salı gününün az bulutlu öğleden sonra parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgâr ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli; pazar ve pazartesi günleri yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.