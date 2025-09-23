Bugün hava nasıl olacak?

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak, hava sıcaklığı iç kesimlerde 34–37, sahillerde ise 30–33 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 23–29 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede ülke alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise zaman zaman kuvvetli esecek.
