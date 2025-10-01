  • BIST 10958.05
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Eylül – 6 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık değerlendirmesine göre, KKTC genelinde alçak basınç sistemi etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava etkili olacak.
Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor

Daireden yapılan açıklamada, bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle yer yer sağanak beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Bugün parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; yarın ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31 – 34 derece, sahil bölgelerinde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın haftanın ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; periyodun ikinci yarısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

